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        Adalet Bakanı Tunç, Bartın Şarköy Tarım Konutları kura törenine katıldı:

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kişilerin hak ve özgürlüklerinin kısıtlanmasına hiçbir zaman müsaade etmeyeceklerini belirterek, "Bugüne kadar temel hak ve özgürlükler noktasındaki engelleri sizin desteklerinizle birer birer aştık. Bundan sonra da o engelleri koymak isteyenlere karşı hep sizden aldığımız cesaretle mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 17:16 Güncelleme: 15.09.2023 - 17:31
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        Adalet Bakanı Tunç, Bartın Şarköy Tarım Konutları kura törenine katıldı:
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        Bakan Tunç, Kozcağız beldesine bağlı Şarköy'ün Kapıcıoğlu ve Boğaz mahalleleri sakinleri için Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca Gürgenlik mevkisinde yapımı tamamlanan 100 konutlu Tarımköy Konutları için düzenlenen kura törenine katıldı.

        Törende konuşan Tunç, Kozcağız Barajı'nın, Kozcağız'ı ve Bartın'ı sel taşkınlarından koruyacak önemli projelerden olduğunu söyledi.

        Kirazlıköprü Barajı'nın bitmesinin ardından sel riski açısından bir rahatlama olduğunu ancak asıl çözümün Kozcağız Barajı'nın devreye alınması olduğunu aktaran Tunç, iki barajın ilçe merkezini ve Bartın'ı sel taşkınlarından koruyacağını ifade etti.

        Tunç, barajın su tutması için havzasında kalan yerlerin boşaltılma ve kamulaştırma işlemlerinin yapıldığını aktararak, köylülerin talepleri üzerine tarım ve hayvancılıktan kopmamak adına Gürgenlik mevkisindeki 165 bin metrekarelik alanda Tarımköy Konutları'na başlandığını dile getirdi.

        TOKİ'nin Türkiye'nin yüz akı bir kurumu olduğunu belirten Tunç, "21 yıllık geçmişiyle TOKİ'deki başarıyı tartışmayız bile. Dolayısıyla deprem bölgesinde şu anda TOKİ'miz öncülük ediyor. Orada bir yıl içerisinde vatandaşlarımız sıcak yuvalarına kavuşmuş olacaklar. TOKİ'nin oradaki başarısı 6 Şubat depremlerinde de görüldü. Şehirlerde nasıl güvenli, kaliteli konutlar yaptığını hep beraber gördük. O bölgedeki 11 vilayetimizde inşa edilen TOKİ konutlarında 6 Şubat'ta bir çatlak bile olmaması, yıkımın söz konusu olmaması, bütün şehirlerin depreme maruz kalırken TOKİ konutlarının ayakta kalması, kurumumuzun ne kadar bu işe önem verdiğini, ciddi yaklaştığını gösteriyor." şeklinde konuştu.

        Tunç, TOKİ'nin kentteki diğer projelerinden de bahsederek, insana ve aileye yapılan yatırımların, onları güçlendirmeye yönelik çalışmaların süreceğini anlattı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Tunç, "Yine adalet, yine hukuk diyeceğiz, hukukun üstünlüğüne inanmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın, insanlarımızın hak ve özgürlüklerinin kısıtlanmasına hiçbir zaman müsaade etmeyeceğiz. Bugüne kadar temel hak ve özgürlükler noktasındaki engelleri sizin desteklerinizle birer birer aştık. Bundan sonra da o engelleri koymak isteyenlere karşı hep sizden aldığımız cesaretle mücadele etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

        Tunç, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde dev projelerin bir bir hayata geçtiği, istikrarlı kalkınma hamleleriyle milletin refahının giderek arttığı bir ülke konumuna geldiğine işaret ederek, "Yanımızdaki savaşların etkisiyle ortaya çıkan ekonomik tabloyu giderek düzeltmeye devam edeceğiz. Türkiye'yi dış politikada güçlü, hakkaniyetli, dengeli politikalarıyla arabulucu yapan Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hep beraber Türkiye eksenini oluşturmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Bakan Tunç ve beraberindekiler, daha sonra açılış kurdelesini keserek evleri inceledi.

        Törende, Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin, Bartın Belediye Başkan Vekili Hüseyin Manav, Adalet Komisyonu Başkanı Harun Ceyhan, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, TOKİ Finansman Dairesi Başkanı Ayhan Karaca, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan ile diğer ilgililer ve hak sahipleri yer aldı.

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