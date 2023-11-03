Saadet Partisi Bartın İl Başkanlığından İsrailli yetkililer hakkında suç duyurusu

Saadet Partisi Bartın İl Başkanlığı, Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle İsrailli yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu.

İl Başkanı Mücahit Mekeç ve partililer, adliye binası önünde bir araya gelerek İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.

Mekeç, İsrail'in saldırılarının yaklaşık 1 aydır devam ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"İsrail devleti; terörist, aynı zamanda işgalci bir devlettir. Gelinen noktada bombalar bugün Filistin halkın üzerine yağdırılırken İslam coğrafyası bombalanıyor, İslam coğrafyasının sınırları bombalanıyor. Aslında dünyadaki hukuk da bombalanıyor, ümmetin üzerindeki bilinç bombalanıyor. İslam coğrafyasının her tarafı bombalanıyor. Saadet Partililer olarak tüm Türkiye'de bu hafta İsrail'in yapmış olduğu zulme karşı savaş suçluların,ı Türkiye ve dünya hukukunda yargılanmaları için suç duyurusunda bulunacağız. Bu coğrafyanın Kudüs bilinci, Mescid-i Aksa bilinci asla hafife alınmamalıdır. Mücadelemiz özgür Filistin içindir."

İsrail aleyhine slogan atan partililer, açıklamanın ardından Bartın Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.