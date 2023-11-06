Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Filistinli öğrencilerle buluştu Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, üniversitenin çeşitli bölümlerinde öğrenimlerine devam eden Filistinli öğrencilerle bir araya geldi.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, üniversitenin çeşitli bölümlerinde öğrenimlerine devam eden Filistinli öğrencilerle bir araya geldi.

Uzun, Rektörlük Senato Salonu'nda gerçekleştirilen görüşmede, sohbet ettiği öğrencilerin aileleriyle olan iletişimleri ve ihtiyaçları konusunda bilgi aldı.

Rektör Uzun, burada yaptığı konuşmada, dünyanın gözü önünde Filistin halkına yönelik saldırılardan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, işlenen insanlık suçunun bir an önce bitmesi ve bölgede barışın egemen kılınması dileğinde bulundu.

Bu süreçte tüm ülkelerin inisiyatif alması ve ivedi bir şekilde barıştan yana tavır sergilemesi gerektiğine vurgu yapan Uzun, şunları kaydetti:

"Gazze'de sivil yerleşim alanları, hastaneler, okullar, üniversiteler bombalanıyor, sivil halk kadın, erkek ya da çocuk demeden öldürülüyor. Gazze'de insanlığa sığmayan olaylar yaşanmaya devam ediyor. Bu nedenle orada yaşananlar, Gazze'de hayata tutunma mücadelesi veren insanların değil hepimizin meselesidir. Bu durumu görmezden gelmek, kulak asmamak aynı zamanda bu suça ortak olmaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm dünyaya barış konusunda verdiği mesajların anlaşılması, hızlıca harekete geçilerek bölgede kalıcı barışın sağlanması en öncelikli temennimiz."

Toplantıya katılan öğrenciler yaşadıkları sıkıntıları ve talepleri ileterek Uzun'a verdikleri destek için teşekkür etti.

Toplantının sonunda BARÜ Bilgisayar Mühendisliği mezunlarından Mahmud Mardini'nin geliştirdiği İsrail'e destek veren firmaların ürünleri ve bu firmaların yerli alternatiflerini gösteren web sitesi de incelendi.