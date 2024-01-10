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        Heyelan nedeniyle bir bölümü kapanan Bartın-Kastamonu kara yolu ulaşıma açıldı

        Bartın'da heyelan nedeniyle bir bölümü çöken Bartın-Kastamonu kara yolunda çalışmaların tamamlanmasıyla Kastamonu yönü yeniden ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 12:57 Güncelleme: 10.01.2024 - 12:57
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        Heyelan nedeniyle bir bölümü kapanan Bartın-Kastamonu kara yolu ulaşıma açıldı
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        Bartın'da heyelan nedeniyle bir bölümü çöken Bartın-Kastamonu kara yolunda çalışmaların tamamlanmasıyla Kastamonu yönü yeniden ulaşıma açıldı.

        Bartın-Kastamonu kara yolunun Amasra ilçesine bağlı Uğurlar köyü mevkisinde yaklaşık 1 ay önce meydana gelen heyelanın ardından çöken yolda karayolları ekiplerince başlatılan çalışmalar tamamlandı.

        Yolun 30 metrelik bölümünün çökmesi üzerine yapılan dolgu ve asfalt çalışmalarının ardından Kastamonu-Bartın istikametinden yaklaşık 5 kilometre çift şeritli sağlanan ulaşım, Bartın-Kastamonu istikametine tek yönlü yeniden verilmeye başlandı.

        Karayolları ekiplerince hasarın giderildiği bölgeye otoyol bariyeri çalışması yapılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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