Amasra eylülde 4 bin 225 kruvaziyer yolcusu ağırladı

Bartın'ın Amasra ilçesini eylül ayında 4 bin 225 kruvaziyer yolcusu ziyaret etti.

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Bartın'ın doğası ve deniziyle ünlü ilçesine eylül ayının son seferini yaptı.

İstanbul'un ardından 1100 yolcu ve 450 kişilik mürettebatıyla Amasra Limanı'na demir atan gemiyi, Amasra Kaymakamı Kadir Perçi ve Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır ile diğer ilgililer karşıladı.

İşlemleri tamamlanan turistlere, limanın çıkışında Rusça broşürler verildi. Turistler, daha sonra ilçedeki tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı.

Ziyaretçilerin bir kısmı Amasra Müzesi, Büyük Liman, Amasra Kalesi, Çekiciler Çarşısı ve Kemere Köprüsü'nü gezmeyi tercih ederken, bazıları tur otobüsleriyle UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan tarihi evleriyle ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesine gitti. Belediye Başkanı Çakır, gazetecilere, Astoria Grande'nin en yüksek yolcu sayısıyla 64'üncü kez ilçede bulunduğunu söyledi. Turistleri ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Çakır, "Gördüğümüz kadarıyla istatistiklere de yansıyan bilgi; bu, en mutlu oldukları liman, en çok beğenilen liman." dedi.