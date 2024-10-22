Bartın'da 7 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Bartın'da hakkında 7 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Bartın'da hakkında 7 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
"Dolandırıcılık" ve "hırsızlık" suçlarından 7 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ö. (38) Akmanlar köyünde saklandığı evde yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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