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        Bartın'da 7 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Bartın'da hakkında 7 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 14:11 Güncelleme: 22.10.2024 - 14:25
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        Bartın'da 7 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
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        Bartın'da hakkında 7 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        "Dolandırıcılık" ve "hırsızlık" suçlarından 7 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ö. (38) Akmanlar köyünde saklandığı evde yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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