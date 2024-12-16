Bartın'da 5 yaşındaki çocuk derede ölü bulundu
Bartın'ın Ulus ilçesinde 5 yaşındaki kız çocuğu derede ölü bulundu.
Bartın’ın Ulus ilçesinde 5 yaşındaki kız çocuğu derede ölü bulundu.
Kumluca beldesi Zafer köyünde S.B’nin (5) eve gelmemesi üzerine ailesi aramaya başladı.
Arkadaşlarının, çocuğun dereye düştüğünü söylemesi üzerine aile bireyleri durumu 112 ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Jandarma ekiplerince evinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta dere içinde hareketsiz halde bulunan çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.
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