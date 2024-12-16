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        Bartın'da 5 yaşındaki çocuk derede ölü bulundu

        Bartın'ın Ulus ilçesinde 5 yaşındaki kız çocuğu derede ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 20:58 Güncelleme: 16.12.2024 - 20:58
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        Bartın'da 5 yaşındaki çocuk derede ölü bulundu
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        Bartın’ın Ulus ilçesinde 5 yaşındaki kız çocuğu derede ölü bulundu.

        Kumluca beldesi Zafer köyünde S.B’nin (5) eve gelmemesi üzerine ailesi aramaya başladı.

        Arkadaşlarının, çocuğun dereye düştüğünü söylemesi üzerine aile bireyleri durumu 112 ve jandarma ekiplerine bildirdi.

        Jandarma ekiplerince evinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta dere içinde hareketsiz halde bulunan çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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