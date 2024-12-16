Bartın'da derede ölü bulunan 5 yaşındaki çocuk defnedildi

Bartın'ın Ulus ilçesinde derede ölü bulunan 5 yaşındaki kız çocuğunun cenazesi toprağa verildi.

Kumluca beldesi Zafer köyünde oyun oynarken dere ıslah çalışması yapılan duvarın altındaki su giderinden taş attığı sırada kayarak düştüğü ileri sürülen derede hayatını kaybeden Simay Bora'nın (5) cenazesi, yakınlarınca Bartın Devlet Hastanesi'nden alındı.

Olayı kızının arkadaşlarının kendilerine haber vermesiyle öğrendiklerini belirten Bora, "İş yerinden koşarak geldim. Dere boyunca çocuğumu aradım bir şey göremedim. Köyümüzdeki insanlar da aradı. Bir süre sonra çocuğumu yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta suyun üzerinde hareketsiz halde yatarken görmüşler." dedi.

Bora, su giderinin bulunduğu deliğin üzerinin kapatılmamasına tepki göstererek, "Yaz aylarında da çocuklar bu delikten kayarak dereye giriyorlar. Evladım gitti, içim parçalanıyor. Bir gün önce 2 yaşında olan çocuğumun doğum gününü kutlamıştık. O akşam Simay bana 'Baba benim doğum günümü de kutlayacak mısın?" diye sordu. Ben de 'Sana da pasta alırız.' dedim. Geldi çocuk boynuma sarıldı. Ben şimdi nasıl dayanayım?" diye konuştu.