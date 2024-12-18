Bartın'da çıkan yangında 2 evde hasar oluştu

Yangını fark eden ev sahibi ve eşi dışarı çıktı.

Sipahiler köyünde İzzet G'ye ait 2 katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın meydana geldi.

Bartın'da 2 evde hasara neden olan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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