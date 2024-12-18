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        Bartın'da çıkan yangında 2 evde hasar oluştu

        Bartın'da 2 evde hasara neden olan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 18:18 Güncelleme: 18.12.2024 - 18:44
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        Bartın'da çıkan yangında 2 evde hasar oluştu
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        Bartın'da 2 evde hasara neden olan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Sipahiler köyünde İzzet G'ye ait 2 katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın meydana geldi.

        Yangını fark eden ev sahibi ve eşi dışarı çıktı.

        Kısa sürede evi tamamen saran yangın, bitişikteki eve sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Elektrik panosundan çıktığı değerlendirilen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangın nedeniyle 2 ev zarar gördü, fenalaşan aile sakinlerini komşuları sakinleştirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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