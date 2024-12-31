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        Bartın Valisi Arslan ve Belediye Başkanı Yalçınkaya'dan yeni yıl mesajları

        Bartın Valisi Nurtaç Arslan ve Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 15:40 Güncelleme: 31.12.2024 - 15:40
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        Bartın Valisi Arslan ve Belediye Başkanı Yalçınkaya'dan yeni yıl mesajları
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        Bartın Valisi Nurtaç Arslan ve Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Arslan, mesajında, 2024 yılını geride bırakırken yeni beklentiler ve umutlarla 2025 yılına girmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Yeni yılın birlik, beraberlik ve kardeşliği daha güçlü hale getirmesi, ülkenin daha müreffeh yarınlara ulaşmasını sağlama yolundaki çabaların yeni başarılarla taçlandırılacağı bir yıl olmasını temenni eden Arslan, "Başta kamu kurum ve kuruluşlarımız olmak üzere toplumun tüm kesimleriyle el ele vererek her alanda daha gelişmiş bir Bartın inşa etmek adına gayret gösterdiğimiz ilimizde, büyük umutlarla karşıladığımız 2025 yılında da ilimizin daha ileriye taşınması ve refah seviyesinin yükseltilmesi, vatandaşlarımızın huzur ve mutluluğu için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Belediye Başkanı Yalçınkaya da bir yılı daha geride bırakmanın, yeni umutlar ve hedeflerle dolu bir yıla adım atmanın heyecanı içerisinde olduklarını anlattı.

        Göreve geldikleri günden beri Bartın için birçok alanda güzel işler yapmaya gayret ettiklerini aktaran Yalçınkaya, şunları kaydetti:

        "Bartın'ı geleceğe hazırlamak için iyi niyetimizle çalışıyoruz. Yeni yılla bu çalışmalarımızı daha da ileriye taşımak, Bartın'ı her yönüyle gelişen ve modern bir şehir haline getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. 2025 yılının ülkemiz ve Bartın'ımız için yeni bir umut ışığı olması dileğimle, yeni yılınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve güzelliklerle dolu bir yıl geçirmenizi dilerim."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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