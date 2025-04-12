Bartın'da kar nedeniyle 19 köy yolu ulaşıma kapandı
Bartın'da kar nedeniyle 19 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Bartın'da kar nedeniyle 19 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Kentte dün başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar nedeniyle merkez ilçede 7, Ulus ilçesinde 12 olmak üzere 19 köye ulaşım sağlanamıyor.
Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 30 santimetreye ulaştı.
Sorumluluk sahasında 14 iş makinesi ve 34 personelle karla mücadele çalışması yürüten İl Özel İdaresi ekiplerinin kapalı köy yollarını açma çalışması sürüyor.
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