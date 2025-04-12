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        Bartın'da kar nedeniyle 19 köy yolu ulaşıma kapandı

        Bartın'da kar nedeniyle 19 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 12:11 Güncelleme: 12.04.2025 - 12:24
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        Bartın'da kar nedeniyle 19 köy yolu ulaşıma kapandı
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        Bartın'da kar nedeniyle 19 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        Kentte dün başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar nedeniyle merkez ilçede 7, Ulus ilçesinde 12 olmak üzere 19 köye ulaşım sağlanamıyor.

        Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 30 santimetreye ulaştı.

        Sorumluluk sahasında 14 iş makinesi ve 34 personelle karla mücadele çalışması yürüten İl Özel İdaresi ekiplerinin kapalı köy yollarını açma çalışması sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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