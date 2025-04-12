Bartın'da kar nedeniyle 19 köy yolu ulaşıma kapandı

Kentte dün başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar nedeniyle merkez ilçede 7, Ulus ilçesinde 12 olmak üzere 19 köye ulaşım sağlanamıyor.

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