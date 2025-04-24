Bartın'da zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Bartın'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

İl Özel İdaresi mevkisinden Çatmaca istikametine giden Mehmet S. idaresindeki 74 BG 500 plakalı işçi servisi ile Ahmet B. yönetimindeki 74 BB 139 plakalı beton mikseri ve Erdal Ş'nin kullandığı 67 NB 179 plakalı beton pompa aracı çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada beton mikseri ve beton pompa aracının sürücüleri ile işçi servisindeki F.K, O.Ö, C.K, M.T, B.S. ve K.Ç. yaralandı.

Beton pompa aracında sıkışan sürücü Erdal Ş, iş makinesi ve vinç yardımıyla araçların çekilerek birbirinden ayrılmasının ardından itfaiye ve sağlık ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu çıkarıldı. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Erdal Ş'ye araçta sıkıştığı süre boyunca müdahale etti.

Yaralılar, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaklaşık iki saat trafiğe kapalı kalan yol, kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.