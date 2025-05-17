Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Bartın'da konuştu: (2)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye'de inşallah yeni Gabarlar ile Diyarbakır, Trakya, Karadeniz ve Akdeniz'de yapacağımız yeni keşiflerle Türkiye'yi ekonomik olarak çok güçlü hale getireceğiz." dedi.

Bartın Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Bayraktar, Aile ve Gençlik Bankası yoluyla gençlere özel krediler tahsis ettiklerini, bunu doğal gaz, maden ve Gabar'daki petrol gelirlerinden sağladıklarını söyledi.

Bayraktar, Türkiye'de gidilmedik, arama ve sondaj yapılmadık hiçbir yer bırakmama hedefiyle yürüdüklerini vurgulayarak, yaklaşık 40 sene adı terörle anılan Gabar, Kato, Besler Dereler bölgelerinde şimdi günde 81 bin varil petrol üreten Türkiye olduğunu ifade etti.

Bölgede yaşayan gençler başta olmak üzere 3 binin üzerinde istihdam sağlandığını, Gabar ile başlanan "Terörsüz Türkiye" hedefinde hızlı şekilde neticeleri almaya başladıklarını dile getiren Bayraktar, "Bugün Gabar yılda 2 milyar dolarlık, neredeyse 80 milyar liralık bize ekonomik katkı yapıyor. Türkiye'de inşallah yeni Gabarlar ile Diyarbakır, Trakya, Karadeniz ve Akdeniz'de yapacağımız yeni keşiflerle Türkiye'yi ekonomik olarak çok güçlü hale getireceğiz." diye konuştu.

Bayraktar, Türkiye'nin üreten ve güçlü bir ülke olduğunu vurgulayarak, Filyos Limanı özelinde bölgede özellikle bacasız sanayi ve önemli lojistik merkezi, aynı zamanda üretim merkezine dönme hedefleri olduğunu söyledi. Türkiye'nin küçük, orta sanayisiyle, işletmeleriyle üreten ülke olduğunun altını çizen Bayraktar, bunların yanında petrol, doğal gaz ve maden üretimiyle ülkenin, "Türkiye Yüzyılı"nda çok daha büyük ve güçlü olacağını, tüm dünyada mazlumların sesi ve kimsesi olmaya devam edeceğini belirtti. Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nda yaptıkları faaliyetlerin birinci aşamasını tamamladıklarını, ikinci ve üçüncü aşamasıyla da 2028'e kadar hedeflerinin Türkiye'de konutların büyük kısmının ihtiyacını ülkenin kendi doğal gazıyla karşılamak olduğunu bildirdi. Türkiye ve farklı coğrafyalarda aramalara devam edeceklerini dile getiren Bayraktar, milletin desteği ve dualarıyla yeni müjdeler paylaşmak için çalışacaklarını ifade etti. Bayraktar, Bartın'da doğal gazın ulaşmadığı Abdipaşa ve Kumluca'ya da bu yıl içinde gazı götüreceklerini, Kurucaşile'yi de planlamaları içine alacaklarını, doğal gazsız hiçbir yer bırakmayacaklarını söyledi.

Bartın'da Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra işletmesinin önemine işaret eden Bayraktar, kömür dışında diğer madenleri de ekonomiye katmak istediklerini belirtti. Bayraktar, madenlerde önceliklerinin iş sağlığı ve güvenliği olduğunu vurgulayarak, maden şehitlerine Allah'tan rahmet diledi. İş sağlığı ve güvenliğinden taviz vermeden, ülke genelindeki 150 bin madencinin kılına halel gelmeden bu çalışmaların yapılması gerektiğini ifade eden Bayraktar, "çevreci madenciliğin" önemine dikkati çekti. - Güçlü Türkiye hedefi Bakan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'ne değinerek, nükleer enerjiye sahip üst seviyedeki ülkeler liginde olan Türkiye'yi hedeflediklerini dile getirdi. Bayraktar, yenilenebilir enerjiyi, rüzgarı, doğal gazı, jeotermali ve biyokütlesini kullanan, doğal gaz ve petrolünü kendisi üreten, enerjide, ekonomide bağımsız, çok güçlü Türkiye hedefi yolunda yürüdüklerini belirtti. Türkiye'de madenlerde 150 bin kişinin çalıştığını söyleyen Bayraktar, "TTK'ye 2023 yılında 2 bin yeni çalışma arkadaşımız, madenci kardeşimiz katıldı. İnşallah yeni bir planlama içindeyiz. Belki yeni çalışma arkadaşları, TTK'nin bünyesine inşallah bu anlamda Bartın'a da katmış olacağız." dedi.

Enerji ve maden çalışanlarının zorlu emek ve çalışmalarından da bahseden Bayraktar, bu alanda yürütülen çalışmaların bilinmesinin ve sahip çıkılmasının önemli olduğunu ifade etti. Bayraktar, çalışmaların bilinmesinin diğer önemli noktasının ise muhalefetin söylem ve tutumları olduğunu belirterek şöyle devam etti: "Muhalefet, Türkiye'yi adeta 'battı, mahvoldu, bitti' böyle sürekli karamsarlık, sürekli ümitsizlik, hep böyle olumsuz, negatif enerji vererek adeta insanımızın moralini, motivasyonumuzu bozmaya, ümitlerini yok etmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla bu yapılan güzel işleri bilmemiz ve insanlara anlatmamız bu açıdan da önemli. Biz ümitvar olacağız, biz inanacağız. Biz güçlü bir ülkeyiz ve 86 milyonuyla kardeş olduğumuz zaman, terörsüz bir Türkiye olduğu zaman Allah'ın izniyle bizim önümüzde hiçbir güç duramayacak." Elektrik ve doğal gazda verdikleri destekleri artık dar gelirliye, emekli ve sabit gelirli ve asgari ücretle çalışan, gerçek anlamda ihtiyaç sahibi vatandaşlara vermek istediklerini söyleyen Bayraktar, "Onlara daha çok verelim ama ihtiyaçları olmayan, İstanbul'da yalıda oturan, hala onun elektrik faturasını, doğal gaz faturasını biz ödemeyelim. Dolayısıyla bu yeni destek sistemiyle inşallah sizleri desteklemeye devam edeceğiz. Bir nebze olsun mali anlamda sizi güçlendirmeye, en azından enerji alanında devam edeceğiz." diye konuştu.