Bartın'da fuhuş operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
Bartın'da fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Bartın'da fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde fuhuş yapıldığı tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda fuhşa teşvik, zorlama ve aracılık yaptığı iddia edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 5'ine adli kontrol tedbirleri uygulandı.
Bir şüpheli ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
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