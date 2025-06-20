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        Bartın'da fuhuş operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

        Bartın'da fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 09:33 Güncelleme: 20.06.2025 - 09:33
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        Bartın'da fuhuş operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
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        Bartın'da fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde fuhuş yapıldığı tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda fuhşa teşvik, zorlama ve aracılık yaptığı iddia edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 5'ine adli kontrol tedbirleri uygulandı.

        Bir şüpheli ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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