Bartın'da fuhuş operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Bir şüpheli ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Operasyonda fuhşa teşvik, zorlama ve aracılık yaptığı iddia edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

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