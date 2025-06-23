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        Bartın Üniversitesi Rektörü Akkaya'nın acı günü

        Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya'nın annesi vefat etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 10:38 Güncelleme: 23.06.2025 - 10:38
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        Bartın Üniversitesi Rektörü Akkaya'nın acı günü
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        Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya'nın annesi vefat etti.

        Üniversiteden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya'nın muhterem annesi Selvi Akkaya'nın vefat haberini büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye Allah'tan rahmet, başta rektörümüz olmak üzere kederli ailesi ile yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada, Akkaya'nın cenazesinin, bugün Elazığ Merkez Hz. Ali Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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