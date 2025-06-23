Bartın Üniversitesi Rektörü Akkaya'nın acı günü

Üniversiteden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya'nın muhterem annesi Selvi Akkaya'nın vefat haberini büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye Allah'tan rahmet, başta rektörümüz olmak üzere kederli ailesi ile yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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