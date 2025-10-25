Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Bartın'da devrilen işçi servisinde 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı

        Bartın'da işçi servisinin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 09:02 Güncelleme: 25.10.2025 - 09:02
        Bartın'da devrilen işçi servisinde 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı
        Bartın'da işçi servisinin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

        Bartın'dan Organize Sanayi Bölgesi'ne işçi taşıyan Birol E. (52) yönetimindeki 74 AAV 314 plakalı servis aracı, Bartın-Karabük yolu Muratbey köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye, sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, AFAD ve itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

        Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, Fatma Demircan'ın (49) hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kazada yaralanan 19 kişi, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza yerine gelen işçilerin yakınları, sinir krizi geçirdi.

        Bölgede ulaşım, tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

        Öte yandan İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Baykal, kaza yerine gelerek inceleme yaptı ve yetkililerden bilgi aldı.

