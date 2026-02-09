Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri Haberleri

        Bartın'da polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti

        Bartın'da meydana gelen trafik kazasında polis memuru hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 18:31 Güncelleme: 09.02.2026 - 18:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bartın'da polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bartın'da meydana gelen trafik kazasında polis memuru hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

        Bartın'dan Zonguldak istikametine giden polis memuru Kazım Kızıl (55) idaresindeki 74 AAC 067 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti.

        Otomobilin, karşı yönden gelen Recep D. yönetimindeki 66 AS 505 plakalı hafif ticari araçla çarpışması üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan ve kurtarma ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Kızıl ile diğer sürücü Recep D, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Polis memuru Kızıl, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Yıllık izinde olduğu ve 4 gün sonra emekliye ayrılacağı öğrenilen polis memuru Kızıl'ın Bartın Emniyet Müdürlüğünde görev yaptığı bildirildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Mal varlığına el konuldu
        Mal varlığına el konuldu
        9 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        9 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Sözleri tüyleri diken diken eden magandanın kurbanlarına veda!
        Sözleri tüyleri diken diken eden magandanın kurbanlarına veda!
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Enişteye sokakta kanlı infaz! 8 kurşun!
        Enişteye sokakta kanlı infaz! 8 kurşun!
        Kraliyetten Epstein açıklaması
        Kraliyetten Epstein açıklaması
        Piknik yaparken buldu! 100 kilo ve patlamamış!
        Piknik yaparken buldu! 100 kilo ve patlamamış!
        Fenerbahçe'de ayrılık!
        Fenerbahçe'de ayrılık!
        İngiltere'de Epstein krizinin ardından peş peşe istifalar
        İngiltere'de Epstein krizinin ardından peş peşe istifalar
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Ofsayt doğru mu, penaltı var mı?
        Ofsayt doğru mu, penaltı var mı?
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Bir dönem kapandı
        Bir dönem kapandı
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız

        Benzer Haberler

        Sahil kenarında bulunan kuğu koruma altına alındı
        Sahil kenarında bulunan kuğu koruma altına alındı
        Balamba Tabiat Parkı ihaleye çıkıyor
        Balamba Tabiat Parkı ihaleye çıkıyor
        BARÜ Bilim Kafe Etkinliği'nde 'asrın felaketi' ele alındı
        BARÜ Bilim Kafe Etkinliği'nde 'asrın felaketi' ele alındı
        6 Şubat depreminde hayatını kaybedenler anısına lokma dağıtıldı
        6 Şubat depreminde hayatını kaybedenler anısına lokma dağıtıldı
        Bartın'da heyelan nedeniyle 3 evde çatlaklar oluştu
        Bartın'da heyelan nedeniyle 3 evde çatlaklar oluştu
        Bartın'da toprak kayması; 3 evde çatlaklar oluştu
        Bartın'da toprak kayması; 3 evde çatlaklar oluştu