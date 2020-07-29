Bartın'da toplu bayramlaşma ve mezarlık ziyaretleri yasaklandı (2)

65 YAŞ ÜZERİNE BAYRAM NAMAZI UYARISI
Bartın Valiliği, bayram namazına gidecek 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan vatandaşları uyardı. Valilikten yapılan açıklama şöyle:
"31 Temmuz Cuma günü kılınacak bayram namazı vaktinde 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması olduğundan bayram namazına iştirak etmeleri mümkün değildir. Herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için sokağa çıkması kısıtlı olan vatandaşlarımızın evlerinde kalmaları gerekmektedir."DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan Acar
2020-07-29 16:12:22
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