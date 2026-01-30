Bartın'da evde çıkan yangın söndürüldü

Bartın'da çıkan ev yangını söndürüldü. Merkez ilçeye bağlı Yeşilkaya köyünde iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarı üzerine yangın yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bartın Belediyesi İtfaiyesi ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.

