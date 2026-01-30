Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri Haberleri

        Bartın'da evde çıkan yangın söndürüldü

        Bartın'da çıkan ev yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 14:47 Güncelleme: 30.01.2026 - 14:53
        Bartın'da çıkan ev yangını söndürüldü.

        Merkez ilçeye bağlı Yeşilkaya köyünde iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbarı üzerine yangın yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Bartın Belediyesi İtfaiyesi ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

