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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın Üniversitesi’nde hijyen ve sanitasyon çalışmaları devam ediyor

İHA

Bartın Üniversitesi’nde hijyen ve sanitasyon çalışmaları devam ediyor

Bartın Üniversitesi’nde Koronavirüs (Covid19) ile mücadelede etkinliği arttırmak amacıyla ara vermeden devam eden çalışmalar kapsamında, hijyen ve sanitasyon uygulamaları titizlikle sürdürülüyor.
Bartın Üniversitesi, Koronavirüs (Covid19) tehdidi ilk ortaya çıktığı andan itibaren hızlıca hareket ederek gerekli önlemleri aldı ve almaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile koordineli çalışmalar yürütülen üniversitede, virüs tehlikesinden nasıl korunması gerektiği konusunda bilgilendirmeler yapılıyor ve sahadaki faaliyetlerin eksiksiz sürdürülmesi için kurulan ekipler çalışmalarına devam ediyor.
Pandeminin ilk ortaya çıktığı andan itibaren yakından takip edildiği Bartın Üniversitesi’nde, Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun başkanlığında gerçekleştirilen toplantılarla azami tedbirlerin alınması konusunda bilgilendirmeler ve değerlendirmeler yapıldı.
Bu kapsamda, virüs tehlikesine karşı tedbirlerin arttırılmasıyla birlikte çalışmaların daha koordineli sürdürmesi amacıyla Bartın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Yazıcı başkanlığında bir komisyon kuruldu. Böylece pandeminin yayılımının önlenmesi, eğitimöğretim süreçlerinin etkin ve dinamik olarak yürütülmesi, akademik ve idari personel ile öğrencilerle iletişimin kesintisiz olarak sürdürülerek etkin adımlar atılmaya devam ediliyor.
Ayrıca, Bartın Üniversitesinin Ağdacı, Kutlubey, Ulus ve Kurucaşile yerleşkelerindeki tüm bina ve birimlerde TSE 13811 “Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Belgesi”ni almak üzere Bartın Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Said Ceyhan başkanlığında bir komisyon kurularak sürece dair önemli kararlar alınarak, uygulamaya konuldu. Komisyon çalışmaları kapsamında düzenlenen toplantılarda Bartın Üniversitesi’nin “Hijyen ve Sanitasyon Politikası” ile “Hijyen ve Sanitasyon Hedefleri” konularından stratejiler belirlendi. Komisyon çalışmaları kapsamında Bartın Üniversitesi personeline Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi İlknur Dolu tarafından “Hijyen ve Sanitasyon Semineri” verildi. Sosyal mesafe kurallarına uyularak yapılan seminerde salon girişinde katılımcılara maske dağıtıldı, ateş ölçümü yapıldı ve dezenfektan ile eller temizlenerek salona girildi. Seminerde, kişilerin bireysel olarak alabileceği önlemler ve kurumsal önlemler konusunda detaylı bilgiler verildi.
"Süreç etkin stratejiler dâhilinde sistematik bir şekilde devam ettiriliyor"
Komisyon çalışmaları hakkında bilgi veren Genel Sekreter Doç. Dr. Ceyhan, “Komisyon kendi bünyesinde alt komisyon, yürütücü ve denetim kurulları oluşturuldu. Ayrıca işbölümü yapılarak sistematik yapı kurulmuştur. TSE Başkanlığına resmen başvurularak TSE 13811 Hijyen ve Sanitasyon Belgesi alım süreci başlatılmıştır. Bütün akademik ve idari birimlere yazılar yazılarak gerekli hazırlıklar başlatılmış ve sistemin alt yapısı kurulmuştur. TSE uzmanlarınca 30 kişilik akademik ve idari personelimize online olarak verilen ‘İç Tetkik Eğitimi’ sonucunda Başkanlıkça gönderilen sertifika belgeleri dağıtılmıştır. Tüm süreçlerin hijyen ve sanitasyon talimatları oluşturulmuş ve bu talimatlar kontrol edilerek işlevsel hale getirilmiştir. Süreç ve prosedürlerinin çalışmaları yapılmış ve bunlara ilişkin denetim formları oluşturulmuştur. Söz konusu süreç ve prosedürler için düzenlenen talimatlar uygulanmaya başlanmıştır. İç tetkik eğitimi almış bulunan personelden ekipler oluşturularak hazırlanan ve duyurulan denetim planı çerçevesinde 2224 Eylül tarihleri arasında iç tetkik denetimleri yapılarak bütün birimlerin uygulamaları kontrol edilecek ve kontrol sonrasında dış paydaş denetimi için TSE Başkanlığından talepte bulunulacaktır. Ekim 2020 başlarında söz konusu kalite belgesinin alınması bekleniyor” dedi.
Tüm imkânlar seferber edildi
Konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerinin altını çizen Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise, Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı ve YÖK koordinasyonunda tüm birimlerle koordineli bir şekilde gerekli önlemleri aldıklarını, akademik, idari personel ve öğrencilerin oluşturduğu Bartın Üniversitesi ailesini korumak için tüm imkânların seferber edildiğini söyledi.
Rektör Uzun, “İçerisinde bulunduğumuz pandemi döneminde hem öğrenci hem de personelimizin sağlığı için tüm imkânlarımızı seferber etmiş durumdayız. Her ne kadar bu dönem uzaktan eğitim ile devam edecek olsak da içerisinde bulunduğumuz her hazırlık öğrencilerimizin yarın yüz yüze eğitime geçecekmiş ciddiyetinde devam etmektedir. Bu doğrultuda, Genel Sekreterimiz Doç. Dr. Said Ceyhan’ın başkanlığında kurulan ve çalışmalarına devam eden komisyonumuz önemli çalışmalar yürüterek ‘TSE 13811 Hijyen ve Sanitasyon Belgesi’ni almaya aday oldular. Tüm personelimizi özverili çalışmalarından dolayı kutluyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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