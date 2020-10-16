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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın Kurucaşile arasında 27 kilometre uzunluğundaki tüneller inşa ediliyor

İHA

Bartın Kurucaşile arasında 27 kilometre uzunluğundaki tüneller inşa ediliyor

Karadeniz Sahil Yolunun Bartın Cide (Kastamonu) bağlantısı için çalışmalar devam ediyor. Sahil Yolu Projesi kapsamında sürücülerin korkulu rüyası olan BartınKurucaşile güzergahında inşa edilen gidişgeliş 27 kilometre uzunluğundaki tünellerle ulaşım güvenli ve konforlu hale gelecek.
Karadeniz Bölgesinin en önemli projelerinden biri olan Karadeniz Sahil Yolu Projesinin BartınCide (Kastamonu) bölümünde çalışmalar büyük bir hızla devam ediyor. BartınKurucaşile güzergahında yağışlı, karlı ve buzlu havalarda sürücülerin korkulu rüyası olan keskin virajlar ve rampalar. Gidişgeliş Karadeniz Sahil Yolu projesi kapsamında inşa edilen 27 kilometre uzunluğundaki tünellerle geçilecek. İnşası devam eden tüneller, viyadükler ve köprüler tamamlandığında BartınKurucaşile yolu 60 kilometreden 45 kilometreye düşecek. İki nokta arasında yaklaşık 1,5 saatte sağlanan ulaşımın 2025 dakikaya kadar düşmesi beklenirken ulaşımda konforlu ve güvenli bir şekilde gerçekleşecek.
Mevcut sahil yolunun keskin virajları ve tek şeritli olması özellikle kış mevsiminde sürücülere büyük zorluklar yaşatıyor. Dar, virajlı ve dik yokuşları nedeniyle sollama dahi yapılamayan ve belirli bir hızın üzerinde araç kullanılamayan yol güzergahı birçok ölümcül kazaya da davetiye çıkarıyor. Bölgedeki ulaşımı güvenli ve konforlu hale getirecek çalışmalar büyük bir hızla ilerlerken Bartın’ın Amasra ilçesine bağlı Çakraz mevki'i ile Kurucaşile ilçesi arasında devam eden çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı.

T1 tüneli açıldı, T2 ve T3 tünellerinde ışık göründü
Hummalı çalışmalar sonucunda bin 100 metre uzunluğundaki ÇakrazAvara Tüneli (T1 Tüneli) ulaşıma açılırken 1600 Metre uzunluğundaki Cumayanı Tüneli (T2 Tüneli) ile 2350 metre uzunluğundaki DizlermezeciMeydan (T3 Tüneli) tünellerinde de ışık göründü. Elektromekanik işlerine başlanan Cumayanı Tüneli ve DizlermezeciMeydan tünellerinde ki çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanması ve ulaşıma açılması hedefleniyor.

T4 ve T5 tünellerinde çalışmalar sürüyor
Aynı proje içerisinde yer alan 4600 metre uzunluğundaki KaramanTekkeönü (T4 Tüneli) ile birlikte üç bin 100 metre uzunluğundaki TekkeönüKurucaşile (T5 Tüneli) tünellerinde ise çalışmalar devam ediyor.
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç bölgedeki çalışmaları yerinde incelerken gidişgeliş uzunluğu 27 kilometre olan tünellerde çalışmaların sürdüğünü ve çalışmaların maliyetinin 1,5 milyar lira tutarında olduğunu söyledi.

5 tünel, 2 viyadük, 10 köprü var
Milletvekili Tunç açıklamasında, “Bartın Kurucaşile yolundaki çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Bartın Kurucaşile arası 60 kilometrelik bir yol. Bu çalışmalar tamamlandığında 45 kilometreye düşecek. Eski yolumuz dağlardan, tepelerden virajlı bir yoldu. Aynı zamanda bu yol Karadeniz Sahil Yolunun da uzantısı. Batı Karadeniz bölümü diyebiliriz. Bu bölümün şu anda BartınKurucaşileCide arasındaki çalışmaları yerinde gördük. Gerçekten müthiş çalışmalar. 1,5 milyarlık kamu yatırımından bahsediyoruz. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Ulaştırma Bakanlarımıza ve karayolu yetkililerine, müteahhit firma çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz. 5 tünel, 2 viyadük, 10 köprü var. Köprüler büyük köprüler. Tünellerin 3 tanesi tamamlandı. Toplam tünel uzunluğu 13,5 kilometre gidiş. Bu 5 tünelin toplamı. 13,5 kilometrede geliş olmak üzere 27 kilometrelik bir tünel. 1,5 milyarlık kamu yatırımı ve Karadeniz Sahil Yolunun BartınCide arasındaki bölümündeki çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Çalışan işçi kardeşlerimize de kolaylıklar diliyorum.” dedi.

Turizm ve sanayi gelişecek
Tünellerin yanı sıra viyadükler, köprüler ve duble yollardaki inşa çalışmaları da hız kesmeden devam ederken yeni yolun ulaşıma açılmasıyla birlikte bölge ulaşımında büyük rahatlama sağlanacak. Turizm ve sanayinin gelişmesine de katkı sunacak çalışmalar bölge halkı için büyük umut vaat ediyor. Çalışmaların bitmesiyle beraber bölgede istihdam olanaklarının artacağı öngörülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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