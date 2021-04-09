Köprüden atlamak isteyen kişiyi polisler kurtardı

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Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN'da, köprünün korkuluklarından sarkarak ırmağa atlamak isteyen N.A.'yı polis kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Saat 18.30 sularında, Bartın Orduyeri Mahallesi´nde ırmağın üzerinde köprünün korkuluklarının gerisine geçen kişiyi görenler 112 Acile haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Köprünün korkuluklarına asılan N.A.´nın yanına gelen polisler, ikna çabalarına başladı. N.A. ile konuşurken bir anlık dalgınlığından yararlanan polisler onu tutarak yukarı çekti. Sağlık ekibi N.A.´yı sağlık kontrolünden geçirilmesi için Bartın Devlet Hastanesi´ne götürdü. Polislerin, N.A.´yı köprüye çekme anı ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan Acar

2021-04-09 21:23:02



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