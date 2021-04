Bartın Üniversitesi öğrencileri 2 biyoteknoloji proje fikriyle TEKNOFEST’te

Bartın Üniversitesi öğrencileri kurdukları takımlar bünyesinde hazırladıkları 2 proje fikri ile TEKNOFEST Teknoloji yarışmalarında ön değerlendirme aşamasını başarıyla geçerek Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması’na katılmaya hak kazandı.

Bartın Üniversitesi öğrencileri kurdukları takımlar, 21. yüzyıl için dünyanın yeni ve en önemli araştırma alanlarından biri kabul edilen biyoteknoloji alanında 2 proje fikri geliştirerek TEKNOFEST2021’de yer almayı başardılar. Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencisinin kurmuş olduğu BARMAO takımı ile Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencileriyle birlikte Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden bir öğrencinin yer aldığı BAR_CoVAC takımı “Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması Fikir Kategorisi Üniversite ve Üzeri Seviyesi Ön Değerlendirme” aşamasını başarıyla geçtiler.

BAR_CoVAC Takımı, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsün hayvanlardan insanlara bulaşının önlenmesi için yenilikçi bir kombine aşının yerli imkânlarla üretilmesini hedefliyor. BARMAO Takımı ise nörolojik hastalık çalışmalarında kullanmak için Monoamin Oksidaz Enzimini rekombinant DNA teknolojisi kullanılarak üretilmesi için çalışmalar yapıyor. Öğrenciler, salgın sürecine rağmen video konferans yöntemiyle bir araya geliyor ve Bartın Üniversitesi laboratuvarlarını da kullanmaya devam ediyor.



“Ülkemizin geleceği için durmadan çalışmaya devam ediyoruz”

Öğrencileri tebrik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Üniversite olarak geleceğimiz olan öğrencilerimizi en iyi şekilde geleceğe hazırlamanın gayreti içindeyiz. Tüm çalışmalarımızın merkezine aldığımız öğrencilerimizle her an yeni bir şeyler öğrenmek ve yarının projelerinin gerçekleşmesi için durmadan çalışıyoruz. Bu doğrultuda, öğretim elemanlarımız nitelikli bireyler yetiştirme ve insanlık yararına projeler üretme doğrultusunda büyük emek sarf ediyorlar. Bu düşüncelerle değerli akademisyenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. İnanıyorum ki bu başarılarımız her alanda katlanarak artacaktır.” dedi.



“TEKNOFEST gençlerimiz değer üretmelerine yol açan önemli bir fırsat”

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nin Milli Teknoloji Hamlesi’nin gerçekleştirilme yolunda önemli bir farkındalık oluşturduğunun da altını çizen Rektör Uzun, “TEKNOFEST gibi organizasyonlar ülkemizin düşünen, sorgulayan, gayret gösteren ve üreten gençlerimiz için önemli fırsatları içerinde barındırıyor. Eğlenerek öğrenen gençlerimiz tecrübe ettikleri konular hakkında önemli bir motivasyon kazanıyorlar. Bartın Üniversitesi’nde ‘Tribünde değil odağında ol’ anlayışıyla geleceğe hazırladığımız öğrencilerimiz de bu minvalde durmadan çalışıyor, ‘Teknoloji üreten Türkiye’ hedefini gerçekleştirmek için ‘Ben de varım’ diyorlar. Elektrikli otomobil, insansız hava aracı, roket, insansız su altı aracı, model uydu üreten öğrencilerimiz, biyoteknoloji alanında da önemli bir farkındalıkla çalışmaya devam ediyor. Bu düşüncelerle gençlerimize olan inançlarını daima dile getiren ve bu noktada bizleri yüreklendiren Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank ile YÖK Başkanımız Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’a şükranlarımı sunuyorum. Öğrencilerimizin geleceğe dönük projeler üretmeleri noktasında destekleyerek kendilerini kanıtlama imkânı sunan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’a ve gençlerimize rol model olarak milli teknolojilerin geliştirilmesi noktasında teşvik eden Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar’a teşekkürlerimi sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

