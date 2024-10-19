Bartın Irmağı 2 metre yükseldi, köy yolları kapandı

Bartın'da üç gündür aralıklarla devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Bartın Irmağı 2 metre yükselirken, 7 köy yolu ulaşıma kapandı.

AA'nın haberine göre, Bartın'da üç gündür aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle Arıt Çayı'nın debisinin yükseldi.

Su seviyesinin yükselmesiyle Tabanözü, Kabagöz, Fırınlı, Sipahiler, Hasanlar, Epçiler ve Akçalı köylerine ulaşım sağlanan ana güzergah yolları suyla kaplandı.

Yol girişlerine şerit çeken jandarma ekipleri, sürücüleri alternatif yollara yönlendiriyor.

BARTIN IRMAĞI'NDA SU SEVİYESİ 2 METRE YÜKSELDİ

DHA'nın haberine göre, 48 saatte Bartın kent merkezine 30 kilogram, Amasra ilçesine 35 kilogram, Kurucaşile ilçesine 68 kilogram ve Ulus ilçesine 54 kilogram yağış düştü.

REKLAM Yağışın düştüğü Bartın'da, kent merkezinden geçip Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'nda su seviyesi, 2 metre yükseldi. Orduyeri Mahallesi'nde gezi teknelerinin bağlandığı iskele sular altında kaldı. Bölge, araç ve yaya trafiğine kapatılırken, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, polis ve belediye ekipleri de taşkın riskine karşı ırmak boyunca kontrollerini sürdürüyor. Bartın'ın dağlık kesimlerinden gelip, yaklaşık 15 kilometrelik bölümü buradan geçen Bartın Irmağı'nın getirdiği çamur, nehrin denize dökülen bölümünde suyun rengini değiştirdi.