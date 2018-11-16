İnceleme başlatıldı

Bartın Irmağı'nın Kozcağız beldesi bölümünden gelen yatakta son günlerde artan kirlilik nedeniyle suyun rengi siyaha döndü.



DHA'nın haberine göre, Kemerköprü Mahallesi'nde yaşanan kirlilik ve kötü koku kentte yaşayan vatandaşları da olumsuz etkiledi. Iırmakta yaşanan kirlilik üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü inceleme başlattı. Vatandaşlardan gelen şikayetlerin artması üzerine ekipler derenin belirli bölgelerinden su numuneleri aldı. Ekiplerin yapacağı incelemenin ardından suyu kirleten etkenler tespit edilecek.

Irmakta yaşanan kirliliğin fabrika atıklarından kaynaklandığını düşündüklerini belirten Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Taner Çetin, Kent merkezinden geçen ırmak zaman zaman siyah renge dönüşüyor. Bu da balık ölümlerine ve kirli kokuya neden oluyor. Biz bu sorunu her zaman yaşıyoruz. Belediye olarak maalesef bizim bir yaptırımımız yok. Bu kirliliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Bartın Valiliği'ne bildirdik. Gerekenin yapılacağını düşünüyoruz. Kirliliğin ayrıca ırmağın gerisinde bulunan fabrika atıklarından kaynaklandığını düşünüyoruz. Bunun yüzünden balık ölümleri oluyor dedi.Irmakta yaşanan kirlilik ve kötü kokuya tepki gösteren vatandaşlar yetkililerin konuya çözüm bulmasını istedi.

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