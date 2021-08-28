Baş Belası dizisinin 11. son bölümü bu akşam yayınlandı. Dizinin izleyicileri Baş Belası 12. yeni bölüm fragmanını araştırıyor. İşte Baş Belası 11. bölüm...

BAŞ BELASI 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

BAŞ BELASI 11. SON BÖLÜM

"Ben her şeye rağmen hayata tutunmaya, yaşamı onurlandırmamız gerektiğine inanıyorum" Şahin hayatının tehlikede olduğunu düşündüğü İpek'e ulaşmak için hızla evine gider ancak eve vardığında şok edici bir durumla karşılaşır.

Tutuklanan Simge, Şahin'in yıllardır peşinde olduğu 'Şebeke'nin başındaki isme ulaşmak için önemli bir anahtardır. Simge'yi konuşturmak ise hiç kolay olmayacaktır. Simge, İpek ve Şahin'i köşeye sıkıştıracak büyük bir koz elde eder.

Şahin ve İpek, Simge'yi nezarethaneden kaçırmak zorunda kalır. Bu hamleleri ikiliyi şaşırtıcı bir sonuca ulaştıracaktır. Diğer taraftan Nazlı, kanalına gençleri de çekebilmek için Sıla'dan yardım ister. Sıla'nın verdiği fikirle kadınların gözünden erkeklerin negatif özellikleri anlatan bir video çekmeye karar verir. Farklı yaş ve meslek gruplarından konuklar çağırır. Nazlı'nın sürpriz konukları ortalığı karıştırır..