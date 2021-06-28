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Baş Belası 3. yeni bölüm fragmanı yayında! Baş Belası 2. bölüm

Baş Belası dizisi 2. son bölümü ile ATV ekranlarında yayınlandı. Son bölümde; Cinayet Büro amiri Mehmet'in kararıyla İpek'le aynı odayı paylaşmak zorunda kalan Şahin, durumdan hiç de memnun değildir. İpek'ten kurtulmak ve onu kendi alanından uzaklaştırmak için elinden geleni yapar. Baş Belası 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Baş Belası 3. yeni bölüm fragmanı yayında! Baş Belası 2. bölüm

Baş Belası 2. son bölümü yayınlandı. Son bölümde; pozitif iletişimi savunan bir insan olan İpek ise ısrarla Şahin'le iletişim kurmaya çalışmaktadır. Şahin her işe burnunu soktuğunu düşündüğü İpek'i vakaların dışında tutmaya kararlı olsa da Mehmet, amirin emriyle vakada İpek'le birlikte çalışmak zorunda kalır.

BAŞ BELASI 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI


BAŞ BELASI 2. SON BÖLÜM

İlk kez bir olay yeri gören İpek zorlansa da pes etmez. İpek'in gözlemleri, psikoloji eğitiminin avantajını kullandığı sorgu teknikleri ipuçlarının birleştirilmesinde büyük katkı sağlar. Şahin, her ne kadar kabul etmek istemese de İpek'ten ciddi yardım almaktadır.

Diğer yanda hala kaçak olarak aranan Kadir'in peşinde olan Şahin, İpek'in de iz peşinde olduğunu fark eder. Bu sırada oğlunun kaybolması İpek'e korku dolu anlar yaşatır. İpek, Şahin'in yardımıyla oğlunu bulduğunda Kadir'in de izine rastlayacaktır.

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