SEÇKİN ÖZDEMİR - ŞAHİN KARA

Karizmatik, az konuşan, kendi bildiğinden şaşmayan bir adam. Cinayet Büro'nun başarılı başkomiseri. İşini severek yapıyor, işine karışılmasından hiç hoşlanmıyor. Kız kardeşiyle birlikte bir yetimhanede büyümüş. Bekar, hiç evlenmemiş. Kendisi gibi polis olan kız kardeşinin kaybı Şahin'in hayatının dönüm noktası. Kardeşinin ölümüne sebep olan şebekeyi çökertmek en büyük amacı. Kaybedeceği bir şey yok, gözü pek, korkusuz. Öfkeli, inatçı, çoğunlukla ters ve sert bir yapısı var. Ekibini sevip kolluyor. Sevgisini pek göstermese de hepsini ailesi gibi sahiplenmiş. İpek hariç. Polis olmayan birinin cinayet büroda işi olmadığını düşünüyor Şahin. Kendince haklı sebepleri de var. Rutinlerini seven, alışkanlıklarına bağlı Şahin'in hayatı, İpek'le çalışmak zorunda kalınca alt üst oluyor. Tarzları birbirinden farklı, bakış açıları birbirinden farklı, eğitimleri, statüleri birbirinden farklı bu iki ayrı dünya insanının ortak bir amacı var.