Başakşehir: 2 - Çaykur Rizespor: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Başakşehir ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabaka 2-2 berabere bitti.
Ev sahibinin gollerini 19'da Eldor Shomurodov ve 74. dakikada Bertuğ Yıldırım atarken, konuk ekibin gollerini ise 45+1'de Taha Şahin ile 68. dakikada Valentin Mihaila kaydetti.
Bu sonucun ardından ligdeki 4 maçlık galibiyet serisi biten Başakşehir, haftayı 30 puanla tamamladı. Ligde oynadığı son 4 karşılaşmada galibiyet yüzü göremeyen Çaykur Rizespor ise puanını 20'ye yükseltti.
Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Başakşehir, Eyüpspor'la karşılaşacak. Çaykur Rizespor, Galatasaray'ı ağırlayacak.