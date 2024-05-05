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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Başakşehir: 4 - Kasımpaşa: 1 | MAÇ SONUCU - Kasımpaşa Haberleri

        Başakşehir: 4 - Kasımpaşa: 1 | MAÇ SONUCU

        Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir evinde ağırladığı Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 15:12 Güncelleme: 05.05.2024 - 18:07
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        Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir evinde Kasımapaşa'yı ağırladı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1 kazandı.

        Başakşehir'de goller 15. dakikada Pelkas, 24 ve 69. dakikalarda Davidson ve 86. dakikada Kemen'den gelirken Kasımpaşa'nin tek golünü 47. dakikada Ngoy kaydetti.

        Bu sonuçla birlikte Başakşehir ligdeki puanını 55'e yükseltirken Beşiktaş'ı geride bıraktı ve 4. sıraya yerleşti. Kasımpaşa ise 49 puanda kaldı. Ayrıca Başakşehir ligde 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

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        Süper Lig'de bir sonraki hafta Başakşehir, Sivasspor deplasmanına gidecek. Kasımpaşa ise evinde Antalyaspor'u ağırlayacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        15. dakikada RAMS Başakşehir öne geçti. Rakip yarı sahanın ortalarından paslaşılarak kullanılan serbest atışta Pelkas'ın, kaleyi cepheden gören bölgeden uzak mesafeden düzgün vuruşunda, yan direğe çarpan top ağlarla buluştu: 1-0.

        24. dakikada RAMS Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Deniz Türüç'ün sağdan savunma arkasına derinlemesine pasına hareketlenen Davidson, kaleciyi çalımladıktan sonra altıpasın sağından topu boş kaleye gönderdi: 2-0.

        26. dakikada ev sahibi ekip üçüncü gole çok yaklaştı. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Deniz Türüç'ün şutunda, kaleci Gianniotis topu altıpasın soluna doğru çeldi. Burada meşin yuvarlağı önünde bulan Figueiredo'nun bekletmeden şutunda, savunma topu çizgiden kornere yolladı.

        İlk yarı, RAMS Başakşehir'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

        47. dakikada Kasımpaşa golü buldu. Sol taraftan Ngoy'un ortasına penaltı noktası civarından Ben Ouanes'in gelişine şutunda top ağlara gitti: 2-1.

        61. dakikada hücum yönünün sağından Deniz Türüç'ün kullandığı köşe atışında savunmanın uzaklaştırdığı top, ceza yayı solunda Aleksic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine şutunda, kaleci Gianniotis son anda topu kornere çeldi.

        69. dakikada RAMS Başakşehir bir kez daha farkı 2'ye çıkardı. Figueiredo'nun savunma arkasına etkili ara pasına hareketlenen Davidson, ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya durumda tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-1.

        83. dakikada Keny'nin sağdan ortasına penaltı noktası civarında iyi yükselen Davidson'un kafa vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.

        86. dakikada RAMS Başakşehir 4. golünü buldu. Soldan Lima'nın yerden sert ortasında ceza sahasına iyi koşu yapan Kemen'in penaltı noktası civarından gelişine şutunda top filelere gitti: 4-1.

        Karşılaşma, RAMS Başakşehir'in 4-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

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