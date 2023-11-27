Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Siltaş Yapı Pendikspor Başakşehir: 4 - Pendikspor: 1 | MAÇ SONUCU - Rams Başakşehir Haberleri

        Başakşehir: 4 - Pendikspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında RAMS Başakşehir ile Siltaş Yapı Pendikspor arasında oynanan karşılaşma, Başakşehir'in 4-1'lik üstünlüğüyle noktalandı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 27.11.2023 - 22:00 Güncelleme: 27.11.2023 - 22:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başakşehir ikinci yarıda açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        12. dakikada RAMS Başakşehir öne geçti. Opoku'nun derinlemesine pasında sağ kanatta defansın kontrol edemediği top, Dubois'nında müdahalesiyle Abeid'de kaldı. Ceza sahası sağ çaprazına kadar ilerleyen Abeid'in uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

        36. dakikada Pendikspor beraberliği yakaladı. Ceza sahası sol çaprazında defansın uzaklaştıramadığı topu Erencan Yardımcı yakın köşeden ağlarla buluşturdu: 1-1

        Bu arada karşılaşmanın 21. dakikasında sakatlanarak sedye ile oyun alanı dışına alınan yardımcı hakem Cemil Tunç'a sağlık ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 7 dakika duraksayan oyun, dördüncü hakem Oğuzhan Çakır'ın yardımcı hakem olarak görev almasıyla tekrar başladı. Sakatlan Cemil Tunç da 4. hakem olarak görev yaptı.

        REKLAM

        Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

        49. dakikada RAMS Başakşehir öne geçti. Deniz Türüç'ün derinlemesine pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Piatek uzak köşeye doğru yerden sert bir şut çekti. Kaleci Erdem Canpolat'ın çeldiği topu penaltı noktası üzerinde Figueiredo tamamladı: 2-1

        59. dakikada RAMS Başakşehir iki farklı üstünlük yakaladı. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Emirhan İlkhan, hemen gerisindeki Lima'ya pasını bıraktı. Bu oyuncunun ceza yayına yakın noktadan uzak köşeye doğru vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1

        63. dakikada RAMS Başakşehir farkı 3'e çıkardı. Sol kanattan Figueiredo'nun uzak köşeye ortasında Abeid kafayla topu müsait durumdaki Piatek'e gönderdi. Bu oyuncu vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-1

        74. dakikada Siltaş Yapı Pendikspor gole yaklaştı. Erdem Özgenç'in derinlemesine pasıyla ceza sahasına yakın noktadan Berkay Sülüngöz'ün vuruşunda top direğin hemen üstünden auta gitti.

        Mücadele RAMS Başakşehir'in 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Hamas'tan 'ateşkesin uzatılması' açıklaması
        Hamas'tan 'ateşkesin uzatılması' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
        Ordu’da fırtına etkili oldu, uçak pisti pas geçti
        Ordu’da fırtına etkili oldu, uçak pisti pas geçti
        "TFF derhal adım atmalıdır"
        "TFF derhal adım atmalıdır"
        Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye yarın Meclis’te…
        Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye yarın Meclis’te…
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        MHK'den VAR kayıtları açıklaması!
        MHK'den VAR kayıtları açıklaması!
        Fırtınadan kaçış! Karaya oturan gemiden böyle tahliye edildiler
        Fırtınadan kaçış! Karaya oturan gemiden böyle tahliye edildiler
        "TL mevduata önemli dönüş bekliyoruz"
        "TL mevduata önemli dönüş bekliyoruz"
        Galatasaray'ın ManU maçı 11'i şekilleniyor
        Galatasaray'ın ManU maçı 11'i şekilleniyor
        Kronik yorgunluk sendromu! Bakın ne iyi geliyor?
        Kronik yorgunluk sendromu! Bakın ne iyi geliyor?
        Yılın dolandırıcılık davası
        Yılın dolandırıcılık davası
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Müstehcenlikten gözaltında!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Müstehcenlikten gözaltında!
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        3 bin 200 yıllık alanda beyin ameliyatı izleri!
        3 bin 200 yıllık alanda beyin ameliyatı izleri!
        "İnanılmaz bir deneyimdi"
        "İnanılmaz bir deneyimdi"
        İlk parasını iki yaşında kazandı
        İlk parasını iki yaşında kazandı
        Hangi prim borcu silinecek?
        Hangi prim borcu silinecek?
        Havada 2003 kokusu var
        Havada 2003 kokusu var
        Elektrikli otomobile geçişte yeni trend
        Elektrikli otomobile geçişte yeni trend