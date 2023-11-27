Başakşehir: 4 - Pendikspor: 1 | MAÇ SONUCU

12. dakikada RAMS Başakşehir öne geçti. Opoku'nun derinlemesine pasında sağ kanatta defansın kontrol edemediği top, Dubois'nında müdahalesiyle Abeid'de kaldı. Ceza sahası sağ çaprazına kadar ilerleyen Abeid'in uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

36. dakikada Pendikspor beraberliği yakaladı. Ceza sahası sol çaprazında defansın uzaklaştıramadığı topu Erencan Yardımcı yakın köşeden ağlarla buluşturdu: 1-1

Bu arada karşılaşmanın 21. dakikasında sakatlanarak sedye ile oyun alanı dışına alınan yardımcı hakem Cemil Tunç'a sağlık ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 7 dakika duraksayan oyun, dördüncü hakem Oğuzhan Çakır'ın yardımcı hakem olarak görev almasıyla tekrar başladı. Sakatlan Cemil Tunç da 4. hakem olarak görev yaptı.