Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 11. haftasında MKE Ankaragücü ile sahasında karşılaşıyor. Lige kötü bir başlangıç yapan ancak son 8 haftada mağlubiyet yüzü görmeyen turuncu-lacivertliler, haftaya 16 puanla girdi. Son 4 maçını kazanamayan MKE Ankaragücü ise 9 puanla düşme hattında yer alıyor.
BAŞAKŞEHİR - ANKARAGÜCÜ
STAT: Fatih Terim Stadı
HAKEM: Zorbay Küçük
SAAT: 19.00'
YAYIN: beIN Sports 2
BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Azubuike, Visca, Berkay, Gulbrandsen, Crivelli
TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk
ANKARAGÜCÜ: Korcan, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Mehmet Sak, Faty, Moke, Sedat, Aydın, İlhan, Orgill
TEKNİK DİREKTÖR: Metin Diyadin
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