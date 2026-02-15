Başakşehir - Beşiktaş maçı yayın bilgisi: Başakşehir - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'de 22. hafta heyecanı, İstanbul derbisi niteliğindeki RAMS Başakşehir – Beşiktaş mücadelesiyle sürüyor. Ligde son haftalarda çıkış arayan siyah-beyazlılar, yeni transferlerinin katkısıyla deplasmandan 3 puanla dönmeyi hedeflerken; 7 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Başakşehir ise serisini sürdürmenin peşinde. Peki, Başakşehir - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar…
Ligde 10 galibiyetle yoluna devam eden Beşiktaş, deplasmanda kazanarak üst sıralardaki iddiasını güçlendirmek isterken; 7 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Başakşehir, sahasında üç puanı hanesine yazdırarak çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor. İlk yarıda Beşiktaş’ın 2-1 üstünlüğüyle sonuçlanan randevunun rövanşı öncesi heyecan dorukta. Maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11’lere ilişkin ayrıntılar merak konusu oldu. İşte Başakşehir - Beşiktaş karşılaşmasına dair son gelişmeler…
BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Başakşehir ve Başakşehir bu akşam (15 Şubat) kozlarını paylaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda, saat 20.00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS 1 (4K) ekranlarından anlık ve canlı olarak takip edilebilecek.
Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Asllani, Olaitan, Orkun, Cerny, Toure, Oh.
Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Operi, Kemen, Umut, Shomurodov, Feyzullayev, Harit, Selke.