Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Başakşehir-Cherno More maçı saat kaçta, hangi kanalda? Konferans Ligi Başakşehir maçı TRT 1 canlı izle

        Başakşehir-Cherno More maçı saat kaçta, hangi kanalda? Konferans Ligi Başakşehir maçı canlı izle

        Rams Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında, Bulgaristan ekibi Cherno More'yi ağırlıyor. Deplasmanda oynadığı ilk maçı 1-0 kazanan temsilcimiz, sahadan galibiyet ya da beraberlikle ayrılması durumunda Avrupa'da yoluna 3. eleme turundan devam edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka öncesinde, Başakşehir-Cherno More karşılaşmasının maç saati ve yayıncı kuruluşu futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Başakşehir-Cherno More maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Konferans Ligi Başakşehir maçı canlı izle ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2025 - 18:31 Güncelleme: 31.07.2025 - 18:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Başakşehir-Cherno More maçı için nefeler tutuldu. Turuncu-lacivertliler, Avrupa kupalarında çıktığı 63 maçta 24 galibiyet elde ederken, 16 beraberlik, 23 yenilgi yaşadı. İlk maçı 1-0 kazanan temsilcimiz, avantajlı skoru koruması durumunda, 3. eleme turunda Viking (Norveç)-Koper (Slovenya) eşleşmesinin kazananıyla mücadele edecek. Peki, "Başakşehir-Cherno More maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Konferans Ligi Başakşehir maçı TRT 1 canlı izle sayfası...

        2

        BAŞAKŞEHİR - CHERNO MORE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Başakşehir-Cherno More maçı 31 Temmuz Perşembe bugün saat 20:45'te oynanacak.

        3

        BAŞAKŞEHİR - CHERNO MORE MAÇI HANGİ KANALDA?

        Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

        Mücadeleyi Ukrayna Futbol Federasyonu’ndan hakem Viktor Kopiievskyi yönetecek.

        TRT 1 CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

        4

        BAŞAKŞEHİR'İN KADROSU

        İstanbul Başakşehir'in Cherno More müsabakaları için UEFA'ya bildirdiği listede yer alan futbolcular şöyle:

        Kaleci: Volkan Babacan, Muhammed Şengezer, Deniz Dilmen

        Defans: Jerome Opoku, Onur Bulut, Hamza Güreler, Christopher Operi, Ousseynou Ba, Leo Duarte, Festy Ebosele, Yağız Dilek

        Orta saha: Berat Özdemir, Onur Ergün, Yusuf Sarı, Olivier Kemen, Miguel Crespo, Ömer Faruk Beyaz, Umut Güneş, Deniz Türüç, Ömer Ali Şahiner, Ivan Brnic

        Forvet: Davie Selke, Nuno Da Costa, Eldor Shomurodov

        5

        BAŞAKŞEHİR NASIL TUR ATLAR?

        Deplasmanda oynadığı ilk maçı 1-0 kazanan Başakşehir, sahadan galibiyetle ya da beraberlikle ayrılması durumunda 3. eleme turuna yükselecek.

        Cherno More'nin bir farklı skorla galip gelmesi halinde uzatma bölümlerine geçilecek. Uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması durumunda tur atlayan takım, seri penaltı atışları sonucunda belli olacak.

        Bulgaristan temsilcisi, rövanşı iki ve üzeri farklı skorla kazanması halinde ise adını 3. eleme turuna yazdıracak.

        Rakibine üstünlük kuran ekip, 3. eleme turunda Viking (Norveç)-Koper (Slovenya) eşleşmesinin kazananıyla mücadele edecek. Viking, sahasında oynadığı ilk maçtan 7-0 galip ayrıldı.

        6

        MUHTEMEL İLK 11'LER

        Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Hamza Güreler, Operi, Berat Özdemir, Crespo, Ömer Ali Şahiner, Yusuf Sarı, Brnic, Da Costa.

        Cherno More: Iliev, Donchev, Atanasov, Drobarov, Panov, Panayotov, Teles, Chandarov, Junior, Zlatev, Sidney.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Terörsüz Türkiye Komisyonu için 47 üyenin ismi belli oldu
        Terörsüz Türkiye Komisyonu için 47 üyenin ismi belli oldu
        Sağanak yağış geliyor! Yurt genelinde etkili olacak!
        Sağanak yağış geliyor! Yurt genelinde etkili olacak!
        Gedson Beşiktaş'tan resmen ayrıldı!
        Gedson Beşiktaş'tan resmen ayrıldı!
        Sıcak havada karıştırılıyor! Kalp krizi mi panik atak mı?
        Sıcak havada karıştırılıyor! Kalp krizi mi panik atak mı?
        31 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        31 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        İzmir'de su deposu satışları yüzde 100'ün üzerinde arttı
        İzmir'de su deposu satışları yüzde 100'ün üzerinde arttı
        AYM'den Tayfun Kahraman kararı
        AYM'den Tayfun Kahraman kararı
        Osimhen, Avrupa'da yankılandı: Türk liginin MVP'si!
        Osimhen, Avrupa'da yankılandı: Türk liginin MVP'si!
        Sahte e-imza soruşturması! BTK, YÖK, MEB... Yüzlerce kişi sahte diploma aldı
        Sahte e-imza soruşturması! BTK, YÖK, MEB... Yüzlerce kişi sahte diploma aldı
        Osimhen Türk futbol tarihine geçti!
        Osimhen Türk futbol tarihine geçti!
        ABD Başkanı Trump'tan Gazze açıklaması
        ABD Başkanı Trump'tan Gazze açıklaması
        Ederson Galatasaray'a mı geliyor?
        Ederson Galatasaray'a mı geliyor?
        Katili polis söyledi!
        Katili polis söyledi!
        Asırlık gelenek: Kartal terbiyeciliği
        Asırlık gelenek: Kartal terbiyeciliği
        1000 çevik kuvvetli konser
        1000 çevik kuvvetli konser
        ICRYPEX'in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
        ICRYPEX'in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
        Gürültü uyarısında bulundu, göğsünden bıçaklandı!
        Gürültü uyarısında bulundu, göğsünden bıçaklandı!
        'İspanyol dansçısı' Saros'ta
        'İspanyol dansçısı' Saros'ta
        Uğur Dündar: Hamdi Ulukaya büyük vatanseverdir
        Uğur Dündar: Hamdi Ulukaya büyük vatanseverdir
        10 soruda Reels şampiyonu Ksamil
        10 soruda Reels şampiyonu Ksamil