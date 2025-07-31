Başakşehir-Cherno More maçı saat kaçta, hangi kanalda? Konferans Ligi Başakşehir maçı canlı izle
Rams Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında, Bulgaristan ekibi Cherno More'yi ağırlıyor. Deplasmanda oynadığı ilk maçı 1-0 kazanan temsilcimiz, sahadan galibiyet ya da beraberlikle ayrılması durumunda Avrupa'da yoluna 3. eleme turundan devam edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka öncesinde, Başakşehir-Cherno More karşılaşmasının maç saati ve yayıncı kuruluşu futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Başakşehir-Cherno More maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Konferans Ligi Başakşehir maçı canlı izle ekranı...
Başakşehir-Cherno More maçı için nefeler tutuldu. Turuncu-lacivertliler, Avrupa kupalarında çıktığı 63 maçta 24 galibiyet elde ederken, 16 beraberlik, 23 yenilgi yaşadı. İlk maçı 1-0 kazanan temsilcimiz, avantajlı skoru koruması durumunda, 3. eleme turunda Viking (Norveç)-Koper (Slovenya) eşleşmesinin kazananıyla mücadele edecek. Peki, "Başakşehir-Cherno More maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Konferans Ligi Başakşehir maçı TRT 1 canlı izle sayfası...
BAŞAKŞEHİR - CHERNO MORE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Başakşehir-Cherno More maçı 31 Temmuz Perşembe bugün saat 20:45'te oynanacak.
BAŞAKŞEHİR - CHERNO MORE MAÇI HANGİ KANALDA?
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.
Mücadeleyi Ukrayna Futbol Federasyonu’ndan hakem Viktor Kopiievskyi yönetecek.
BAŞAKŞEHİR'İN KADROSU
İstanbul Başakşehir'in Cherno More müsabakaları için UEFA'ya bildirdiği listede yer alan futbolcular şöyle:
Kaleci: Volkan Babacan, Muhammed Şengezer, Deniz Dilmen
Defans: Jerome Opoku, Onur Bulut, Hamza Güreler, Christopher Operi, Ousseynou Ba, Leo Duarte, Festy Ebosele, Yağız Dilek
Orta saha: Berat Özdemir, Onur Ergün, Yusuf Sarı, Olivier Kemen, Miguel Crespo, Ömer Faruk Beyaz, Umut Güneş, Deniz Türüç, Ömer Ali Şahiner, Ivan Brnic
Forvet: Davie Selke, Nuno Da Costa, Eldor Shomurodov
BAŞAKŞEHİR NASIL TUR ATLAR?
Deplasmanda oynadığı ilk maçı 1-0 kazanan Başakşehir, sahadan galibiyetle ya da beraberlikle ayrılması durumunda 3. eleme turuna yükselecek.
Cherno More'nin bir farklı skorla galip gelmesi halinde uzatma bölümlerine geçilecek. Uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması durumunda tur atlayan takım, seri penaltı atışları sonucunda belli olacak.
Bulgaristan temsilcisi, rövanşı iki ve üzeri farklı skorla kazanması halinde ise adını 3. eleme turuna yazdıracak.
Rakibine üstünlük kuran ekip, 3. eleme turunda Viking (Norveç)-Koper (Slovenya) eşleşmesinin kazananıyla mücadele edecek. Viking, sahasında oynadığı ilk maçtan 7-0 galip ayrıldı.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Hamza Güreler, Operi, Berat Özdemir, Crespo, Ömer Ali Şahiner, Yusuf Sarı, Brnic, Da Costa.
Cherno More: Iliev, Donchev, Atanasov, Drobarov, Panov, Panayotov, Teles, Chandarov, Junior, Zlatev, Sidney.