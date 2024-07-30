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        Haberler Gündem Güncel Başakşehir'de 2 işçi çöken iskelenin altında kaldı | Son dakika haberleri

        Başakşehir'de 2 işçi çöken iskelenin altında kaldı

        İstanbul Başakşehir'de bir sitede bulunan apartmanın dış bakım işlerini yapan iki işçi, kurdukları iskelenin çökmesi sonucu düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçilerin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 09:33 Güncelleme: 30.07.2024 - 09:39
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        İki işçi çöken iskelenin altında kaldı
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        Başakşehir 4. Etap'ta bulunan bir sitenin dış cephe yenileme ve boya işlerini yapmak için iskele kurulduç

        İşçiler çalışmaya başladıkları sırada halatları kopan iskele çöktü. Çökmeyle birlikte 2 işçi yüksekten düşerek ağır yaralandı.

        Çöken iskeleyi fark eden site çalışanları ve vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İKİ İŞÇİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

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        İtfaiye ekipleri, iskelenin altında kalan işçileri çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan işçilerin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Siteye yeni taşındığını söyleyen Yıldırım Yıldırım isimli vatandaş, "Ben bu siteye 4 gün önce taşındım olay dün oldu. Halat kopmuş. Yaşanılan kaza sonucunda 2 vatandaşımız düşerek ağır yaralanmış biz öyle bir bilgi aldık. Dış cephe çalışması yapılıyormuş" şeklinde konuştu.

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        #istanbul başakşehir
        #iskele çökmesi
        #iş kazası
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