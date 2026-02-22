Başakşehir'de 5 araçlık zincirleme kaza: 5 yaralı

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında TEM Otoyolu'nda Başakşehir ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

DHA'nın haberine göre, Edirne istikametine seyir halinde olan ve aralarında TIR'ın da bulunduğu 5 araç zincirleme kaza yaparken, 5 kişi yaralandı. TIR şoförü Seyit A. sağlık kontrollerinin ardından adli işlemler için polis merkezine götürüldü.

Kazaya karışan araçlarda hasar meydana gelirken kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu, araçların yoldan kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü.