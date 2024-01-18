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        Başakşehir'den Karzev kararı: Takımdan ayrılıyor!

        Başakşehir Futbol Kulübü, disiplin süreci sonucunda İsrailli futbolcu Eden Karzev'in kariyerini yurt dışında sürdürmesine karar verildiğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2024 - 17:01 Güncelleme: 18.01.2024 - 17:01
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        Başakşehir'den Karzev kararı!
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        Trabzonspor'a attığı gol sevinci sonrası İsrail'e yönelik bir paylaşım yaptığı için kadro dışı bırakılan ve göz altına alınan Antalyasporlu Sagiv Jehezkel'e benzer bir paylaşım yapan Eden Karzev, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince göz altına alınmıştı. Karzev, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.

        RAMS Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, sosyal medyadaki paylaşımı dolayısıyla hakkında soruşturma başlattıkları İsrailli futbolcu Eden Karzev'in özür dilediğini söylemiş ancak bu yaptığının kabul edilebilir olmadığını açıklamıştı.

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        Başakşehir Kulübü, bu gelişmelerin ardından bir açıklama yaptı. Bu açıklamada, "Kulübümüzün yürütmüş olduğu disiplin süreci sonucunda, kulüp disiplin talimatı uyarınca oyuncuya para cezası verilmiş olup, Eden Karzev'in kariyerini yurt dışında sürdürmesi uygun görülmüştür." denildi.

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