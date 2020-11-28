Süper Lig'in 10. haftasında Başakşehir, Denizlispor'u ağırlıyor.

11' ve 21' Gulbrandsen

BAŞAKŞEHİR - DENİZLİSPOR

STAT: Fatih Terim

SAAT: 16:00

HAKEM: Arda Kardeşler

YAYIN: BeIN Sports 1

BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Rafael, Skrtel, Ponck, Mahmut Tekdemir, Gulbrandsen, İrfan Can, Chadli, Deniz Türüç, Visca, Demba Ba

DENİZLİSPOR: Pantilimon, Özer Özdemir, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Lopes, Murawski, Bakalorz, Aissati, Sacko, Sagal, Rodallega

MAÇTAN NOTLAR

Medipol Başakşehir'in dört maçlık galibiyet serisi geçtiğimiz hafta Beşiktaş yenilgisiyle sona erdi. Turuncu-lacivertli takım haftaya 4 galibiyet, 1 beraberlik, 4 yenilgi ve 13 puanla 6. sırada giriyor.

Bu sezon 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgisi bulunan Yukatel Denizlispor ise 5 puanla 20. sırada yer alıyor.

Medipol Başakşehir'de sakatlıkları süren Enzo Crivelli, Mehmet Topal ve Junior Caiçara, bu mücadelede de forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli ekipte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi önce pozitif çıkan ancak daha sonraki testlerde negatife dönen kaleci Mert Günok da TFF Kovid Sağlık Rehberi’ndeki kurallar gereği bu maçta takımındaki yerini alamayacak.