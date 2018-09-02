SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... ERZURUM - BAŞAKŞEHİR MAÇININ TÜM DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 mağlup etti. Turuncu-Lacivertliler'e galibiyeti getiren golü 25. dakika İrfan Can Kahveci kaydetti.

Üst üste 2. galibiyetini alan Medipol Başakşehir, puanını 9'a çıkarırken, Erzurumspor ise 1 puanda kaldı ve galibiyet hasretine son veremedi.

EMRE GİRDİ, SAKATLANDI

Medipol Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu, karşılaşmada şanssız bir sakatlık yaşadı. Maça yedek başlayan ve 67. dakikada Soner Aydoğdu'nun yerine oyuna dahil olan Emre, sakatlanarak 75. dakikada yerini Mossoro'ya bıraktı. Emre'nin durumunun yapılacak kontrollerin ardından netleşeceği kaydedildi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: 0 - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: 1

STAT: Erzurum Kazım Karabekir

HAKEMLER: Bülent Yıldırım, Asım Yusuf Öz, Mustafa Savranlar

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Sehic, Tolga Ünlü, Lokman Gör, Egemen Korkmaz, Leo, Scuk, Taylan Antalyalı (Dk. 87 Osman Şahin), Emrah Başsan, Özer Hurmacı (Dk. 46 İbrahim Akdağ), Erhan Çelenk (Dk. 74 Tshabalala), Munsy

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Caiçara, Attamah, Epureanu, Uğur Uçar, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Soner Aydoğdu (Dk. 67 Emre Belezoğlu - Dk. 76 Mossoro), Napoleoni, Adebayor (Dk. 62 Elia)

GOL: Dk. 25 İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir)

SARI KARTLAR: Dk. 24 Soner Aydoğdu (Medipol Başakşehir), Dk. 27 Özer Hurmacı, Dk. 33 Emrah Başsan, Dk. 44 Munsy (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

1. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor gole çok yaklaştı. Ceza yayının sağ çaprazında topla buluşan Emrah Başsan'ın şutunda kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

25. dakikada Medipol Başakşehir golü buldu. Adebayor'un yerden pasında ceza yayı içinde topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1

33. dakikada sol kanatta topla buluşan Emrah Başsan'ın ceza sahasına yaptığı sert ortaya hareketlenen Munsy istediği kafa vuruşunu yapamayınca meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

59. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor gole çok yaklaştı. Ceza yayının sağ çaprazında topla buluşan Emrah Başsan'ın 3 kişiyi çalımlayarak çektiği şutta kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

89. dakikada sağ kanatta gelişen Büyükşehir Belediye Erzurumspor atağında ceza çizgisinin sağ çaprazında Tolga Ünlü'nün ortasında topa yükselen Munsy iyi bir vuruş yapamayınca meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Karşılaşma, Medipol Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ