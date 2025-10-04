Habertürk
        Başakşehir, Göztepe deplasmanına çıkacak! - Rams Başakşehir Haberleri

        Başakşehir, Göztepe deplasmanına çıkacak!

        RAMS Başakşehir, Süper Lig'de yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak

        Giriş: 04.10.2025 - 10:17 Güncelleme: 04.10.2025 - 10:17
        Başakşehir, Göztepe deplasmanına çıkacak!
        RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

        Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Cihan Aydın yönetecek.

        Süper Lig'de bir maçı eksik olan RAMS Başakşehir, 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 6 puan topladı.

        Ligde mağlubiyeti olmayan ve çıktığı 7 müsabakada 3 galibiyet ve 4 beraberlik yaşayan Göztepe ise 13 puana sahip.

        RAMS Başakşehir'de sakatlıkları bulunan Leo Duarte ve Davie Selke maçta forma giyemeyecek.

