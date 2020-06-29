Ligin son 5 haftasında önce Fraport TAV Antalyaspor deplasmanına çıkacak olan Başakşehir, ardından düşme hattının hemen üzerindeki Yukatel Denizlispor'u ağırlayacak. Sonraki haftalarda küme düşme hattında yer alan İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak turuncu lacivertliler, iç sahada Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayıp deplasmanda ise Kasımpaşa ile oynanacağı müsabaka ile ligi tamamlayacak. Kalan 5 maçın 3'ünde deplasmana çıkacak Başakşehir 2 maçı ise evinde oynayacak.

ALEKSIC VE VISCA TAKIMIN YARISINDAN FAZLASI

Şampiyonluk yarışındaki 4 takımın da puan kaybıyla tamamlanan 29'uncu haftanın ardından ligde turuncu lacivertli ekip liderlik koltuğundaki yerini korudu. Başakehir'de moralleri bozan ise 3 önemli ismin 30'uncu haftada deplasmanda oynanacak Antalyaspor maçında cezalı olacak olması.

Kaptan Mahmut Tekdemir, Danijel Aleksic ve takımın yıldızı Edin Visca Antalyaspor'a karşı görev alamayacak isimler. Özellikle Başakşehir'in attığı 55 golün 30'unda imzaları olan Visca ve Aleksic turuncu lacivertli takımın hücumunda önemli role sahip isimler. Derin ve tecrübeli kadrosuyla şampiyonluk yolunda iddiasını sürdürmek isteyen Başakşehir; Trabzonspor'un Galatasaray deplasmanına çıkacağı kritik haftada Antalya deplasmanından avantajlı skorla dönmek istiyor. Liderde ayrıca Enzo Crivelli ve Alexandru Epureanu sarı kart sınırında yer alıyor.