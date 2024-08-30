Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Konferans Ligi'nde her takım, 3'ü içeride, 3'ü deplasmanda olmak üzere 6 farklı rakiple karşılaşacak. Lig aşamasının tamamlanmanın ardından play-off turu maçları başlayacak. Peki, Başakşehir'in rakipleri kim oldu, UEFA Konferans Ligi maçları ne zaman başlayacak?" İşte Konferans Ligi lig maçı eşleşmeleri...