Başakşehir Manchester United maçı CANLI YAYIN - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? İlk 11'ler

Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Medipol Başakşehir, H Grubu üçüncü maçında grup lideri de olan İngiliz temsilcisi Manchester United'ı konuk ediyor.

Grupta üçüncü maçlar öncesinde puanı bulunmayan Medipol Başakşehir son sırada yer alıyor. İlk iki maçını kazanan Manchester United ise 6 puan ile lider. Grupta 3'er puana sahip takımlardan Paris Saint-Germain (PSG) averajla Leipzig'in önünde ikinci sırada bulunuyor. Grubun diğer maçında ise Leipzig ile PSG, Almanya'da karşı karşıya gelecek.

BAŞAKŞEHİR - MANCHESTER UNITED

STAT: Fatih Terim Stadı

HAKEM: Davide Massa

SAAT: 20.55

YAYIN: beIN Sports 1

BAŞAKŞEHİR: Mert, Rafael, Skrtel, Epureanu, Mbombo, Aleksic, İrfan, Berkay, Visca, Deniz, Demba Ba

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

MANCHESTER UNITED: Henderson, Wan-Bissaka, Maguire, Tuanzebe, Luke Shaw, Matic, Van de Beek, Mata, Bruno Fernandes, Rashford, Martial

TEKNİK DİREKTÖR: Ole Gunnar Solskjaer

BAŞAKŞEHİR'DE 4 SAKAT

Turuncu-lacivertli ekipte, zorlu mücadele öncesinde 4 eksik bulunuyor. İstanbul ekibinde, sakatlıkları süren Nacer Chadli, Junior Caiçara, Uğur Uçar ve Okechukwu Azubuike kadroda yer almıyor. Ligde oynanan İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkan Enzo Crivelli ile sakatlığı bulunan Mahmut Tekdemir'in durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

MANCHESTER AVRUPA'DA İYİ, LİGİNDE KÖTÜ

Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Manchester United, Avrupa kupalarındaki başarılı performansını İngiltere Premier Lig'de gösteremiyor. H Grubu'nda oynadığı iki maçı da kazanan Manchester ekibi, Premier Lig'de oynadığı 6 maçta yalnızca 2 galibiyet elde edebildi. Bir maçtan beraberlikle ayrılan Manchester United, 3 maçtan ise yenilgi ile ayrılarak 7 puanla 15. sırada yer aldı.

Bir maçı eksik Manchester United, ligde 16 puanla liderlik koltuğunda oturan Liverpool'un 9 puan gerisinde bulunuyor.

MANU'DA EKSİKLER

İngiliz ekibinde, Medipol Başakşehir mücadelesi öncesinde üç eksik bulunuyor. Manchester United'da sakatlıkları süren Phil Jones ve Eric Bailly ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve tedavisi süren Alex Telles bu mücadelede forma giyemeyecek.

33. RANDEVU

Turuncu-lacivertli ekip, bugüne dek yaptığı 32 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 16 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 32 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 49 gole engel olamadı.

OKAN BURUK İLE AVRUPA'DA 15. SINAV

Medipol Başakşehir, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Avrupa'da 15. karşılaşmasına Manchester United karşısında çıkacak. Turuncu-lacivertli ekip, Buruk yönetiminde çıktığı 14 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Okan Buruk idaresindeki ilk 2 Avrupa maçına UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda Yunanistan'ın Olympiakos ekibi karşısında çıkan turuncu-lacivertliler, rakibine 2 mücadelede de kaybetti.

Ardından UEFA Avrupa Ligi gruplarına dahil olan Medipol Başakşehir, ilk hafta İtalya temsilcisi Roma'ya deplasmanda 4-0 yenilirken, ikinci maçında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Turuncu-lacivertli ekip, Okan Buruk yönetiminde Avrupa kupalarındaki ilk galibiyetini ise grubun üçüncü maçında Avusturya temsilcisi Wolfsberger'i 1-0 yenerek elde etti.

Medipol Başakşehir, dördüncü karşılaşmasında deplasmanda Wolfsberger'i 3-0 yenip, beşinci maçında ise sahasında Roma'ya 3-0 mağlup oldu. Grubun son mücadelesinde deplasmanda Borussia Mönchengladbach'a son dakika golüyle 2-1 üstünlük sağlayan turuncu-lacivertli ekip, adını son 32 turuna yazdırdı.

Buruk yönetimindeki Medipol Başakşehir, son 32 turu ilk maçında deplasmanda 3-1 mağlup olduğu Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'u, sahasında uzatmaya giden karşılaşmada 4-1 yenerek son 16 takım arasında yer almayı başardı.

Turuncu-lacivertliler, Okan Buruk yönetiminde son 16 turu ilk maçında da Kopenhag'ı 1-0 yenmeyi başarsa da deplasmanda oynadığı maçı 3-0 kaybetti. Medipol Başakşehir, bu sezon ise Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı ilk maçta Leipzig'e 2-0 yenildi. İkinci karşılaşmasında da PSG'ye aynı skorla mağlup oldu.

SAHASINDA 17. MAÇ

Medipol Başakşehir, bugüne kadar evinde yaptığı 16 maçta, 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. Turuncu-lacivertliler, sahasındaki 15 maçta 15 gol atarken, kalesinde de 16 gol gördü.

İLK KEZ BİR İNGİLİZ EKİBİ

Turuncu-lacivertli ekip, Manchester United mücadelesiyle tarihinde ikinci kez bir İngiliz ekibi ile karşı karşıya gelecek. İstanbul ekibi, 2018-2019 sezonunda bir başka İngiliz temsilcisi olan Burnley ile UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu eşleşmişti. Sahasında oynadığı ilk maçtan beraberlikle ayrılan Medipol Başakşehir deplasmanda uzatmaya giden karşılamayı 1-0 kaybederek elenmişti.