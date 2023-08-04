Türk futbolunun efsane isimlerinden Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Asist Analiz'in konuğu olduğu programda dikkat çeken ifadeler kullandı.

Genç teknik adamın açıklamalarından bazı bölümleri şöyle oldu:

"En büyük arzum Avrupa'da teknik direktörlük yapmak. Avrupa'nın teknik adam bazında baktığımızda çok geliştirici olduğunu düşünüyorum. Bazen olaylara Türkiye'den başka bakabiliyorsunuz, oradan başka bakabiliyorsunuz. Futbolcu olarak başardım, inşallah teknik direktör olarak da başarırım. Çok değerli teknik adamlar var ancak idol olarak görmüyorum kimseyi. Benim için dünya futbolunu değiştiren kişi Johan Cruyff'tur. Futbol adına, teknik adamlık adına, felsefe adına onu söyleyebilirim. Büyük fotoğrafta Cruyff'u söyleyebilirim.

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"BENİM GÖNLÜMDEKİ TAKIM FENERBAHÇE"

"Galatasaray'dan teklif gelse, gitmeyi düşünür müsünüz?" sorusuna yanıt veren Belözoğlu, "Büyük sözler söylemek, büyük laflar söylemek doğru değil diye cevap vermiştim" daha önce... Benim Galatasaray'ı çalıştırmak gibi bir niyetim yok. Galatasaray'ın içinden yetişmiş Okan Buruk gibi başarılı bir teknik adam var. İleride inşallah Selçuk İnan, Arda Turan... Benim gönlümdeki takım Fenerbahçe. O gün verdiğim cevabı speküle ettiler. Ne benim Galatasaray'a ne de Galatasaray'ın bana ihtiyacı var. Zaten Türkiye'ye gelirken tercih yaptım ve bu tercihten çok mutluyum. Şu an Fenerbahçe'yi de çalıştırma gibi düşüncem yok. Başakşehir ile başarılı olup Avrupa gitmek istiyorum. Fenerbahçeli Emre oldum ben zaten... Yarın bir gün yollarımız kesişirse, bu Fenerbahçe olsun isterim. Fenerbahçe tercihimden dolayı haddi aşan çok şey yaşadım. Artık onlarla yaşamamayı öğrendik. Çok ağır hakaret olmadığı sürece kaldırmaya çalışıyorum. Yıllarca futbolcu olarak, teknik adam olarak hizmet ettiğim Fenerbahçe'de taraftar arasındaki dağılmışlığı görmek beni üzüyor.

"TEKNİK DİREKTÖRLÜK FUTBOLCULUKTAN DAHA ZOR"

Teknik direktörlük futbolculuktan daha zor. 25-30 tane genci idare ediyorsunuz. Türkiye'de bu mesleği icra etmek kolay değil. Futbola ve inşallah bir gün ülke futboluna katkı vereceğimden dolayı bu kararı aldım. Futbolcu olmak kolaymış, teknik direktörlük çok zormuş. Ailemde bu durumdan herkes şikayetçi. Çocuklar şikayetçi, anneler babalar şikayetçi. Çok zaman ayıramıyorum onlara. Hayatımın merkezine futbolu koydum. Çalışma ortamında da kalitelendirilmiş zaman dilimim var ailemle geçirdiğim. Çok uzun olmasa da 1-2 saat bile olsa onlara ayırıyorum. 40 yaşından sonra hayata başka bakmaya başladım. Ailemle vakit geçirmek ve futbol bana yetiyor."