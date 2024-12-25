Başakşehir Yusuf Sarı'yı kadrosuna kattı
Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, Adana Demirspor'dan ayrılan Yusuf Sarı ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Giriş: 25.12.2024 - 16:58 Güncelleme: 25.12.2024 - 16:58
Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 7. sırada tamamlayan RAMS Başakşehir, kadrosunu Yusuf Sarı ile güçlendirdi.
Turuncu-lacivertliler, Adana Demirspor'dan ayrılan başarılı kanat oyuncusuyla 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
26 yaşındaki milli futbolcu, bu sezon Adana Demirspor formasıyla 13 maçta 1 asistlik performans sergiledi.
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