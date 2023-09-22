Başarıdan başarıya koşuyor! Zehra Güneş'in kupaları ve madalyaları saymakla bitmiyor!
Filenin Sultanları'nın başarılı orta oyuncusu Zehra Güneş, şimdilerde Paris Olimpiyatları'nın eleme maçları için Japonya'da ter döküyor. Takımın en skorer oyuncularından biri olan Güneş'in 24 yaşında olmasına rağmen elde ettiği kariyer göz dolduruyor. İşte Zehra Güneş'in başarıları...
Filenin Sultanları'nın en başarılı oyuncularından biri olan Zehra Güneş, şimdilerde Paris Olimpiyatları'nın eleme maçları için Japonya'da ter döküyor. Genç isim kariyerindeki başarılarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. İşte Zehra Güneş'in aldığı kupalar ve madalyaları...
7 Temmuz 1999 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Zehra Güneş, 12 yaşında Vakıfbank'a girerek voleybol kariyerine başladı. İki sene boyunca hem yıldız hem de genç takımda forma terleten isim Türkiye Şampiyonluğu yaşadı. 15 yaşındayken 2. Lig takımlarından biri olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir sezon kiralık olarak forma giten Güneş, aynı sezon hem PAF takım hem genç takımda Türkiye şampiyonluğu yaşadı.
2015-2016 sezonu VakıfBank'ın 3. Lig'den 2. Lig'e şampiyon olarak yükselen takımında forma giyen Zehra Güneş, 2016-2017 sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak oynadı. Güşen, sezon sonunda VakıfBank Genç Takımı'yla yeniden Türkiye şampiyonu olma sevincini yaşadı.
2017-2018 sezonundan bu yana VakıfBank A Takımı'nda oynayan Zehra Güneş, sarı-siyahlı formayla 2 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 2 CEV Şampiyonlar Ligi, 4 Türkiye Ligi, 2 Kupa Voley ve 1 Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu yaşadı.
Zehra Güneş, Yıldız Milli Takımı'yla dünya dördüncülüğü, Balkan ve EYOF şampiyonluğu, Genç Milli Takım formasıyla Avrupa üçüncülüğü, dünya dördüncülüğü, U23 Milli Takımı'yla da dünya şampiyonluğu yaşadı.
1999 doğumlu orta oyuncu, A Milli Takım formasıyla 2018 FIVB Miletler Ligi ve 2019 Kadın Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı. Zehra Güneş, 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri'nde birinci olarak 2020 Tokyo Olimpiyatları biletini kazanan Filenin Sultanları'nın kadrosunda yer aldı ve Olimpiyat Oyunları’nda mücadele etti.
ZEHRA GÜNEŞ KİŞİSEL BAŞARILARI
2015 U18 Avrupa Şampiyonası, En İyi Orta Oyuncu
2017 U18 Dünya Şampiyonası, En İyi Orta Oyuncu
2017 U20 Dünya Şampiyonası, En İyi Orta Oyuncu
2018 Türkiye Ligi, Gururla Yerli Özel Ödülü
2019 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası, En İyi Orta Oyuncu
2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası, En İyi Orta Oyuncu
2022 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası, En İyi Orta Oyuncu
2023 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi, En İyi Orta Oyuncu
2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası, En İyi Orta Oyuncu