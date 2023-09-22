Başarıdan başarıya koşuyor! Zehra Güneş'in kupaları ve madalyaları saymakla bitmiyor!

Filenin Sultanları 'nın en başarılı oyuncularından biri olan Zehra Güneş, şimdilerde Paris Olimpiyatları'nın eleme maçları için Japonya'da ter döküyor. Genç isim kariyerindeki başarılarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. İşte Zehra Güneş'in aldığı kupalar ve madalyaları...

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7 Temmuz 1999 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Zehra Güneş, 12 yaşında Vakıfbank'a girerek voleybol kariyerine başladı. İki sene boyunca hem yıldız hem de genç takımda forma terleten isim Türkiye Şampiyonluğu yaşadı. 15 yaşındayken 2. Lig takımlarından biri olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir sezon kiralık olarak forma giten Güneş, aynı sezon hem PAF takım hem genç takımda Türkiye şampiyonluğu yaşadı.