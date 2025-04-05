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        Haberler Gündem 3. Sayfa Başıboş köpekler saldırdı: 18 keçi öldü | Son dakika haberleri

        Uludere'de başıboş köpekler ağıla saldırdı: 18 keçi öldü

        Şırnak'ın Uludere ilçesinde ağıla giren sokak köpeklerinin saldırdığı 18 keçi öldü. Köy muhtarı Mesut Güney, başıboş köpeklerin derhal toplanması gerektiğini belirterek, "Köyümüzde başıboş köpekler var, bunlar tehlike saçıyor ve baş edemiyoruz. Bir an önce başıboş köpeklerin toplatılmasını istiyoruz. Akşam saatlerinde küçük çocuklar dışarı çıkamıyor. Tahir Enç'e ait 18 keçiyi telef ettiler, paramparça etmişler" dedi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 05.04.2025 - 16:08 Güncelleme: 05.04.2025 - 16:09
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        Başıboş köpekler saldırdı: 18 keçi öldü
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        Şırnak'ın Uludere ilçesinde ağıla giren sokak köpeklerinin saldırdığı 18 keçi öldü.

        DHA'nın haberine göre olay, gece saatlerinde Uludere ilçesine bağlı Gülyazı köyü Şahbaz Mahallesi'nde meydana geldi.

        Fotoğraf: İHA
        Fotoğraf: İHA

        Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Tahir Enç'e ait ağıla giren sokak köpeklerinin saldırdığı 18 keçi öldü.

        Diğer hayvanlar dağa kaçarken, Enç durumu Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

        Fotoğraf: İHA
        Fotoğraf: İHA
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        İHA muhabirine konuşan Tahir Enç'in oğlu Hayati Enç, Gülyazı köyünün bir çok yerinde sokak köpeklerinin olduğunu ve tehlike oluşturduğunu söyledi.

        Fotoğraf: İHA
        Fotoğraf: İHA

        Enç, "Bayağı bir zararımız oldu. Şu an zor durumdayız. Yetkililerden destek bekliyoruz. Köpek sürüsünün sabah ağılımıza girmesi sonucu bir sürü hayvanımızı telef etti ve bir sürü hayvanımızı yaralandı. Şu an mağduruz ve yaklaşık olarak 100 bin liralık bir zararımız var. Köyün her tarafında şu an sokak köpekleri var. Başıboş köpekler ile mücadele ediyoruz. Onları öldürmek istemiyoruz ancak köpeklerin bizlere çok büyük zararı oluyor" dedi.

        Fotoğraf: İHA
        Fotoğraf: İHA

        Köy muhtarı Mesut Güney ise başıboş köpeklerin derhal toplanması gerektiğini belirterek, "Köyümüzde başıboş köpekler var, bunlar tehlike saçıyor ve baş edemiyoruz. Bir an önce başıboş köpeklerin toplatılmasını istiyoruz. Akşam saatlerinde küçük çocuklar dışarı çıkamıyor. Tahir Enç'e ait 18 keçiyi telef ettiler, paramparça etmişler" diye konuştu.

        Ekipler tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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