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Başkanlar Fenerbahçe - Konyaspor maçında yeniden buluştu! Yardım kampanyası duyuruldu

Fenerbahçe-Konyaspor maçı öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kulüpler Birliği Vakfı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ve İstanbulspor Asbaşkanı Ömer Saral , Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda 'Omuz Omuza' vererek depremzedeler için yapılacak yardım kampanyasına dikkat çektiler.

Başkanlar Fenerbahçe - Konyaspor maçında yeniden buluştu! Yardım kampanyası duyuruldu
HABERTURK.COM

Omuz omuza dayanışma ve yardımlaşma kampanyasının 1 Mart'ta başlayıp, 15 Haziran'a kadar devam edeceğini belirten TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Ülkemizi derinden sarsan deprem felaketlerinin acısı hala çok taze. Bölge halkımızın, afetzedelerimizin yaralarını sarmak için felaketin ilk gününden bu yana devletimiz, kurumlarımız ve halkımız elinden geleni yapmaya devam ediyor. Biz de futbol ailesi olarak; acısı acımız olan deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdürmeyi, daha önce başlattığımız yardım ve dayanışma hareketini bir üst noktaya taşımayı istiyoruz. Şimdi omuz omuza vererek gözyaşlarımızı silme, bir olup birlik olup dertlerimize derman olma zamanı. Umutları yeniden yeşertmenin vakti. Bu amaçla daha önce Trabzonspor - Basel karşılaşması sonrasında kulüp başkanlarımızla birlikte duyurduğumuz üzere 1 Mart 2023 Çarşamba akşamı "Omuz Omuza" dayanışma ve yardımlaşma kampanyamızı başlatıyoruz. Bu kampanya ile futbolun birlik, beraberlik, kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma gücünü tüm dünyaya bir kez daha göstererek, futbol ailesi olarak bölge halkımıza desteğimizi güçlü şekilde hissettirmek adına omuz omuza vereceğiz. Yardım organizasyonumuzun ilk adımını, 1 Mart Çarşamba akşamı saat 20.00'de başlayacak, aSpor, beIN Sports, D Smart Sports, Tivibu Spor, TRT Spor ve TV 8,5 televizyon kanallarımız ile pek çok radyo ve YouTube kanallarından gerçekleştirilecek ortak canlı yayınla atacağız. Bu yayınla yurt içinde ve yurt dışında futbola gönül veren ve deprem felaketleri sonrasında kalbi Türkiye için atan herkesi bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Söz konusu yayını, Kulüp Başkanlarımız, futbolcularımız, milli takım oyuncularımız, teknik direktörlerimiz, sanat dünyası ve spor basını başta olmak üzere camiamızın önde gelen isimleri ile gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu dönemde desteğini yakın bir şekilde hissettiren FIFA, UEFA, yabancı Futbol Federasyonlarının yöneticilerinin ve uluslararası yıldız futbolcuların da organizasyona katılımını bekliyoruz. 1 Mart'ta başlayacak ve 15 Haziran'a kadar sürecek olan 'Omuz Omuza' dayanışma ve yardımlaşma kampanyamızdan elde edilecek gelir deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak. Kaybedecek vaktimiz yok. 1 Mart'ta herkesi ekranlarının başında kampanyamıza destek olmaya, yaralarımızı hep birlikte sarmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

ALİ KOÇ: DAYANIŞMA RUHUNU, BİRLİK VE BERABERLİĞİ DAHA CANLI TUTMAK İÇİN BİZLERE DAHA ÇOK SORUMLULUK DÜŞÜYOR

Depremden etkilenen binlerce ailenin barınma sorununu gidermek için çalışmalar yapılacağını belirten Ali Koç, "Başkanlarımızı burada ağırlamaktan mutluluk ve daha da önemlisi şeref duyuyoruz. Bu kıyamet seviyesindeki afetten sonra ülkemizde gördüğümüz dayanışma ruhu, birlik ve beraberlik aynı zamanda futbolda gördüğümüz bu anlayışın kalıcı olmasını temenni ediyorum. Tüm başkanlarımıza davetimizi kabul ettikleri için teşekkür ediyorum. Birkaç başkanımız yolda. İnşallah yarın da Sayın Ahmet Nur Çebi başkanın davetine icabet edeceğiz. Doğal olarak deprem bölgesi dışındaki yerlerde hayat 2, 3 hafta öncesine göre daha normal akmaya başlayacak. Ama deprem bölgesinde yaraları sarmak, normale yakınlaşmak çok ama çok uzun sürecek. Dolayısıyla futbolun dokunduğu dünyaya baktığımız zaman bizim en büyük sorumluluğumuz depremle ilgili hassasiyeti, dayanışma ruhunu, birlik ve beraberliği daha canlı tutmak için bizlere daha çok sorumluluk düşüyor. Bu bağlamda TFF ve yayıncı kuruluşun önderliğinde tasarladığı yardım kampanyasını 1 Mart'ta başlayıp, 15 Haziran'a kadar devam edeceğiz. 1 ailenin bile barınma sorununu çözsek ben bunu çok kutsal bir görev olarak görüyorum. İnşallah binlerce ailenin barınma sorununu çözmeye fayda sağlayacağız. Şu anda en büyük aciliyet gerektiren konu barınma konusu. Çadır olsun, konteyner şehirler olsun, kalıcı konutlar olsun, bir şekilde büyük travma yaşayan depremzedeleri hiç olmazsa kısa zamanda barınma ihtiyaçlarına bir nebze bizim de çorbada tuzumuzun olması hem bizim vazifemiz ve kutsal bir görevdir. Biz de futbol ailesi olarak hem yurt içi hem de yurt dışında çarşamba günkü kampanyamızı başlatacağız" diye konuştu.

AHMET NUR ÇEBİ: EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Kampanyanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Ahmet Nur Çebi, "Bu ortamı devam ettirmeyi arzu ediyoruz. Bu kampanyada devletimizin, milletimizin yanında olacağımızı camiamız adına beyan ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

AHMET AĞAOĞLU: BUGÜN BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE HAREKET ETME GÜNÜ

Kulüplerin Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşları olduğuna dikkat çeken Ahmet Ağaoğlu, "Bizler gücümüzü camialarımızdan alan kulüpleriz. Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşlarıyız. Bugün birlik ve beraberlik içinde hareket etme günü. Dolayısıyla devletimizin başlattığı, milletimizle birlikte bu felaketin yaralarını sarmak için el birliğiyle ülkemizin menfaatleri doğrultusunda sarma zorunluluğumuz var" ifadelerini kullandı.

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