        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Başkanlık seçimine ünlü akını! - Fenerbahçe Haberleri

        Başkanlık seçimine ünlü akını!

        Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda eski sporcuların yanı sıra ünlü isimler de oy kullandı.

        Giriş: 21.09.2025 - 18:10 Güncelleme: 21.09.2025 - 18:10
        1

        Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda ikinci günde oy verme işlemi gerçekleştirildi. Kongre üyeleri Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi bitişiğinde yer alan Kenan Evren Lisesi arazisine kurulan platform altındaki sandıklarda oylarını kullandı.

        2

        Sarı-lacivertlilerin efsane futbolcularından Aykut Kocaman, Oğuz Çetin, Volkan Demirel'in yanı sıra kaptan Mert Hakan Yandaş, eski basketbolcu ve Eski TBF Başkan Vekili Ömer Onan, Eski Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, eski yönetici Abdullah Kiğılı, dizi ve sinema oyuncuları Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar, Ahmet Kürşat Öçalan ile birçok ünlü sima da oy kullanmak için kongre alanına geldi.

        3

        Oy kullanmak için stadyuma gelen sarı-lacivertli kongre üyeleriyle birlikte minik taraftarlar da renkli görüntüler oluşturdu.

