Başkent Kültür Yolu Festivali yoğun ilgi gördü

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak üzere gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin Ankara’daki durağı Başkent Kültür Yolu Festivali, ikinci gününde de büyük ilgi gördü. 1 Ekim’e kadar devam edecek festivaldeki tüm etkinliklere yoğun ilgi vardı.

FESTİVALDE PAZAR KONSERLERİ COŞKUSU

Başkent Kültür Yolu Festivali’nin ikinci gününde Başkent Millet Bahçesi Ana Sahnede İkilem grubu Ankaralılar ile buluştu. CSO Ada Ankara Ana Salonda Can Ozan sevilen hit şarkılarını seslendirirken, Cermodern Açık Hava konserlerinde ise Jazz for Kids, Gülçin Ergül Ft. Canto Orkestrası ile Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Stars Orkestrası Ankaralılara keyifli saatler yaşattı.